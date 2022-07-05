https://arabic.sputniknews.com/20220705/إعلام-بريطاني-يعتبر-مواجهة-روسيا-نقطة-ضعف-الناتو-ويتنبأ-بانهياره-1064698648.html
إعلام بريطاني يعتبر مواجهة روسيا "نقطة ضعف الناتو" ويتنبأ بانهياره
إعلام بريطاني يعتبر مواجهة روسيا "نقطة ضعف الناتو" ويتنبأ بانهياره
وصفت صحيفة بريطانية استعداد "الناتو" لمواجهة روسيا بأنه نقطة ضعف، وقد تنهار الجبهة المتحدة للتحالف ضد روسيا، حيث أن أعضاء الحلف لا يريدون انتصار الجانب الروسي،... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T19:48+0000
2022-07-05T19:48+0000
2022-07-05T19:48+0000
روسيا
الناتو
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واعتبرت صحيفة "الغارديان" أن أكبر تناقض بالنسبة للتحالف هو أن العروة التي تجمعه بقوة هي التصميم على مقاومة ما سمته الصحيفة "بالنوايا الإمبريالية الروسية"، ولكنه في نفس الوقت يظل أكثر "نقاط ضعفه" بروزا.وأضافت "الغارديان" أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يتضمن، والذي تم تبنيه في قمة مدريد، ما مجموعه 71 مفردة "سنقوم" القاطعة، في 11 صفحة من النص الذي لن يعني شيئًا إذا ألمحت موسكو إلى أنها تريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ومن ثم "لن يفلح البعض عندما تصمت البنادق في أوكرانيا".واعتبرت الصحيفة أن "هذا بالضبط هو الوضع في أوكرانيا، حيث اقترن التقدم التدريجي لروسيا بطريقة ما مع اقتناع بايدن بأن الهيمنة العالمية على المحك وأنه يشن حربه دون مقابل".كما ذكرت الصحيفة أن "آمال الغرب بشأن تأثير العقوبات على روسيا لم تتحقق، فالقيود لم تكسر موسكو، بل على العكس عززتها".
https://arabic.sputniknews.com/20220629/الناتو-يعتبر-روسيا-التهديد-الأعظم-ويرفض-مواجهتها-1064432748.html
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روسيا, الناتو
إعلام بريطاني يعتبر مواجهة روسيا "نقطة ضعف الناتو" ويتنبأ بانهياره
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وصفت صحيفة بريطانية استعداد "الناتو" لمواجهة روسيا بأنه نقطة ضعف، وقد تنهار الجبهة المتحدة للتحالف ضد روسيا، حيث أن أعضاء الحلف لا يريدون انتصار الجانب الروسي، وفي الوقت ذاته، لم يتوصلوا إلى إجماع حول طرق منع موسكو من تحقيق النصر.
واعتبرت صحيفة "الغارديان
" أن أكبر تناقض بالنسبة للتحالف هو أن العروة التي تجمعه بقوة هي التصميم على مقاومة ما سمته الصحيفة "بالنوايا الإمبريالية الروسية"، ولكنه في نفس الوقت يظل أكثر "نقاط ضعفه" بروزا.
وأضافت "الغارديان" أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يتضمن، والذي تم تبنيه في قمة مدريد، ما مجموعه 71 مفردة "سنقوم" القاطعة، في 11 صفحة من النص الذي لن يعني شيئًا إذا ألمحت موسكو إلى أنها تريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ومن ثم "لن يفلح البعض عندما تصمت البنادق في أوكرانيا".
ووصف الكاتب صراع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع روسيا بأنه "غير مثمر"، وشبهه بـ "أمسية لم يأت إليها أحد".
واعتبرت الصحيفة أن "هذا بالضبط هو الوضع في أوكرانيا، حيث اقترن التقدم التدريجي لروسيا بطريقة ما مع اقتناع بايدن بأن الهيمنة العالمية على المحك وأنه يشن حربه دون مقابل".
كما ذكرت الصحيفة أن "آمال الغرب
بشأن تأثير العقوبات على روسيا لم تتحقق، فالقيود لم تكسر موسكو، بل على العكس عززتها".