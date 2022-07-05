عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/إعلام-بريطاني-يعتبر-مواجهة-روسيا-نقطة-ضعف-الناتو-ويتنبأ-بانهياره-1064698648.html
إعلام بريطاني يعتبر مواجهة روسيا "نقطة ضعف الناتو" ويتنبأ بانهياره
إعلام بريطاني يعتبر مواجهة روسيا "نقطة ضعف الناتو" ويتنبأ بانهياره
وصفت صحيفة بريطانية استعداد "الناتو" لمواجهة روسيا بأنه نقطة ضعف، وقد تنهار الجبهة المتحدة للتحالف ضد روسيا، حيث أن أعضاء الحلف لا يريدون انتصار الجانب الروسي،... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T19:48+0000
2022-07-05T19:48+0000
روسيا
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1064395595_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_14bd01d0ca3e2655227fec8b2bb66745.jpg
واعتبرت صحيفة "الغارديان" أن أكبر تناقض بالنسبة للتحالف هو أن العروة التي تجمعه بقوة هي التصميم على مقاومة ما سمته الصحيفة "بالنوايا الإمبريالية الروسية"، ولكنه في نفس الوقت يظل أكثر "نقاط ضعفه" بروزا.وأضافت "الغارديان" أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يتضمن، والذي تم تبنيه في قمة مدريد، ما مجموعه 71 مفردة "سنقوم" القاطعة، في 11 صفحة من النص الذي لن يعني شيئًا إذا ألمحت موسكو إلى أنها تريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ومن ثم "لن يفلح البعض عندما تصمت البنادق في أوكرانيا".واعتبرت الصحيفة أن "هذا بالضبط هو الوضع في أوكرانيا، حيث اقترن التقدم التدريجي لروسيا بطريقة ما مع اقتناع بايدن بأن الهيمنة العالمية على المحك وأنه يشن حربه دون مقابل".كما ذكرت الصحيفة أن "آمال الغرب بشأن تأثير العقوبات على روسيا لم تتحقق، فالقيود لم تكسر موسكو، بل على العكس عززتها".
https://arabic.sputniknews.com/20220629/الناتو-يعتبر-روسيا-التهديد-الأعظم-ويرفض-مواجهتها-1064432748.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1064395595_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d281d667e5e3bf7097fd5353f3a5459d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الناتو

إعلام بريطاني يعتبر مواجهة روسيا "نقطة ضعف الناتو" ويتنبأ بانهياره

19:48 GMT 05.07.2022
© AFP 2022 / Bertrand Guayصورة جماعية لقادة دول أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022
صورة جماعية لقادة دول أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / Bertrand Guay
تابعنا عبرTelegram
وصفت صحيفة بريطانية استعداد "الناتو" لمواجهة روسيا بأنه نقطة ضعف، وقد تنهار الجبهة المتحدة للتحالف ضد روسيا، حيث أن أعضاء الحلف لا يريدون انتصار الجانب الروسي، وفي الوقت ذاته، لم يتوصلوا إلى إجماع حول طرق منع موسكو من تحقيق النصر.
واعتبرت صحيفة "الغارديان" أن أكبر تناقض بالنسبة للتحالف هو أن العروة التي تجمعه بقوة هي التصميم على مقاومة ما سمته الصحيفة "بالنوايا الإمبريالية الروسية"، ولكنه في نفس الوقت يظل أكثر "نقاط ضعفه" بروزا.
وأضافت "الغارديان" أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يتضمن، والذي تم تبنيه في قمة مدريد، ما مجموعه 71 مفردة "سنقوم" القاطعة، في 11 صفحة من النص الذي لن يعني شيئًا إذا ألمحت موسكو إلى أنها تريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ومن ثم "لن يفلح البعض عندما تصمت البنادق في أوكرانيا".
صورة جماعية لقادة دول أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
الناتو يعتبر روسيا "التهديد الأعظم" و"يرفض مواجهتها"
29 يونيو, 19:15 GMT
ووصف الكاتب صراع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع روسيا بأنه "غير مثمر"، وشبهه بـ "أمسية لم يأت إليها أحد".
واعتبرت الصحيفة أن "هذا بالضبط هو الوضع في أوكرانيا، حيث اقترن التقدم التدريجي لروسيا بطريقة ما مع اقتناع بايدن بأن الهيمنة العالمية على المحك وأنه يشن حربه دون مقابل".
كما ذكرت الصحيفة أن "آمال الغرب بشأن تأثير العقوبات على روسيا لم تتحقق، فالقيود لم تكسر موسكو، بل على العكس عززتها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала