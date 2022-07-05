عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/إعلان-تفاصيل-ختام-معركة-تحرير-جمهورية-لوغانسك-1064655727.html
إعلان تفاصيل ختام معركة تحرير جمهورية لوغانسك
إعلان تفاصيل ختام معركة تحرير جمهورية لوغانسك
أصبحت جمهورية لوغانسك الشعبية محررة تماما من قوات الاحتلال الأوكراني بعد طرد القوات الأوكرانية من مدينة ليسيتشانسك والبلدات الواقعة في ريفها. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T06:10+0000
2022-07-05T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064655578_0:0:3232:1819_1920x0_80_0_0_10be24c70f9b1e8a627ca03c1b5bfa64.jpg
وهربت فلول القوات الأوكرانية من أراضي جمهورية لوغانسك بعد تطويق مجموعة كبيرة منها في مدينة ليسيتشانسك وريفها.وكشف مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" أن محرري جمهورية لوغانسك (قوات الجمهورية ووحدات من القوات الروسية) أحكموا الطوق حول القوات الأوكرانية المتواجدة في ليسيتشانسك وريفها حينما دخلوا في 3 يوليو/تموز إلى قرية بيلوغوروفكا التي يمر فيها آخر طريق سارت عليها القوات الأوكرانية المتقهقرة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن محرري ليسيتشانسك رفعوا راية النصر فوق مبنى البلدية. وكانت القوات الأوكرانية قد فجرت هذا وغيره من المباني الإدارية حينما غادرت المدينة.وأعلنت جمهورية لوغانسك استقلالها عن نظام الحكم الأوكراني في عام 2014. وتمكنت قوات النظام الأوكراني من احتلال جزء من الجمهورية، ثم واصلت قصفها على التجمعات السكنية فيها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064655578_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_51c5b2948f2746dfdc7d68dd765c881d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

إعلان تفاصيل ختام معركة تحرير جمهورية لوغانسك

06:10 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورتحرير مدينة ليسيتشانسك
تحرير مدينة ليسيتشانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أصبحت جمهورية لوغانسك الشعبية محررة تماما من قوات الاحتلال الأوكراني بعد طرد القوات الأوكرانية من مدينة ليسيتشانسك والبلدات الواقعة في ريفها.
وهربت فلول القوات الأوكرانية من أراضي جمهورية لوغانسك بعد تطويق مجموعة كبيرة منها في مدينة ليسيتشانسك وريفها.
وكشف مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" أن محرري جمهورية لوغانسك (قوات الجمهورية ووحدات من القوات الروسية) أحكموا الطوق حول القوات الأوكرانية المتواجدة في ليسيتشانسك وريفها حينما دخلوا في 3 يوليو/تموز إلى قرية بيلوغوروفكا التي يمر فيها آخر طريق سارت عليها القوات الأوكرانية المتقهقرة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن محرري ليسيتشانسك رفعوا راية النصر فوق مبنى البلدية. وكانت القوات الأوكرانية قد فجرت هذا وغيره من المباني الإدارية حينما غادرت المدينة.
وأعلنت جمهورية لوغانسك استقلالها عن نظام الحكم الأوكراني في عام 2014. وتمكنت قوات النظام الأوكراني من احتلال جزء من الجمهورية، ثم واصلت قصفها على التجمعات السكنية فيها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала