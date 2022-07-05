https://arabic.sputniknews.com/20220705/إعلان-تفاصيل-ختام-معركة-تحرير-جمهورية-لوغانسك-1064655727.html
إعلان تفاصيل ختام معركة تحرير جمهورية لوغانسك
إعلان تفاصيل ختام معركة تحرير جمهورية لوغانسك
أصبحت جمهورية لوغانسك الشعبية محررة تماما من قوات الاحتلال الأوكراني بعد طرد القوات الأوكرانية من مدينة ليسيتشانسك والبلدات الواقعة في ريفها. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T06:10+0000
2022-07-05T06:10+0000
2022-07-05T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وهربت فلول القوات الأوكرانية من أراضي جمهورية لوغانسك بعد تطويق مجموعة كبيرة منها في مدينة ليسيتشانسك وريفها.وكشف مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" أن محرري جمهورية لوغانسك (قوات الجمهورية ووحدات من القوات الروسية) أحكموا الطوق حول القوات الأوكرانية المتواجدة في ليسيتشانسك وريفها حينما دخلوا في 3 يوليو/تموز إلى قرية بيلوغوروفكا التي يمر فيها آخر طريق سارت عليها القوات الأوكرانية المتقهقرة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن محرري ليسيتشانسك رفعوا راية النصر فوق مبنى البلدية. وكانت القوات الأوكرانية قد فجرت هذا وغيره من المباني الإدارية حينما غادرت المدينة.وأعلنت جمهورية لوغانسك استقلالها عن نظام الحكم الأوكراني في عام 2014. وتمكنت قوات النظام الأوكراني من احتلال جزء من الجمهورية، ثم واصلت قصفها على التجمعات السكنية فيها.
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2022
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلان تفاصيل ختام معركة تحرير جمهورية لوغانسك
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أصبحت جمهورية لوغانسك الشعبية محررة تماما من قوات الاحتلال الأوكراني بعد طرد القوات الأوكرانية من مدينة ليسيتشانسك والبلدات الواقعة في ريفها.
وهربت فلول القوات الأوكرانية من أراضي جمهورية لوغانسك بعد تطويق مجموعة كبيرة منها في مدينة ليسيتشانسك وريفها.
وكشف مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" أن محرري جمهورية لوغانسك (قوات الجمهورية ووحدات من القوات الروسية) أحكموا الطوق حول القوات الأوكرانية المتواجدة في ليسيتشانسك وريفها حينما دخلوا في 3 يوليو/تموز إلى قرية بيلوغوروفكا التي يمر فيها آخر طريق سارت عليها القوات الأوكرانية المتقهقرة.
وأفاد
مراسل "سبوتنيك" أن محرري ليسيتشانسك رفعوا راية النصر فوق مبنى البلدية. وكانت القوات الأوكرانية قد فجرت هذا وغيره من المباني الإدارية حينما غادرت المدينة.
وأعلنت جمهورية لوغانسك استقلالها عن نظام الحكم الأوكراني في عام 2014. وتمكنت قوات النظام الأوكراني من احتلال جزء من الجمهورية، ثم واصلت قصفها على التجمعات السكنية فيها.