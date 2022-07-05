https://arabic.sputniknews.com/20220705/إيطاليا-تعلن-حالة-الطوارئ-في-خمس-مناطق-جراء-موجة-الجفاف-1064653818.html
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في خمس مناطق جراء موجة الجفاف
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في خمس مناطق جراء موجة الجفاف
أعلنت إيطاليا، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في خمس مناطق في شمال البلاد، وأقرّت تمويلا عاجلا لمواجهة تداعيات موجة الجفاف. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T02:38+0000
2022-07-05T02:38+0000
2022-07-05T02:38+0000
إيطاليا
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وقالت الحكومة، في بيان، إنّها أقرّت حالة الطوارئ في خمس مناطق هي "إميلي-رومانيا، وفرويلي-فينيسيا جوليان، ولومبارديا، وبيدمونت، وفينيتو، وذلك حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.وأضافت أنّها قرّرت أيضا تخصيص مبلغ قدره 36,5 مليون يورو (39,5 مليون دولار) لمساعدة المتضررين.وتواجه إيطاليا موجة حرّ مبكرة غير عادية ونقصا في التساقطات المربية، لاسيّما في وادي بو الزراعي في شمال البلاد والذي تعرّض لأسوأ موجة جفاف منذ 70 عاما.وبحسب نقابة "كولديريتي" الزراعية الأكبر في البلاد فإنّ الجفاف يهدّد أكثر من 30 بالمئة من الإنتاج الزراعي الوطني، ونحو نصف إنتاج مزارع وادي بو للمواشي.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/شريان-حياة-إيطاليا-يجف-وثلث-البلاد-يتصحر-وأنباء-عن-إعلان-حالة-الطوارئ-فيديو-1063991065.html
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إيطاليا
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في خمس مناطق جراء موجة الجفاف
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أعلنت إيطاليا، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في خمس مناطق في شمال البلاد، وأقرّت تمويلا عاجلا لمواجهة تداعيات موجة الجفاف.
وقالت الحكومة، في بيان، إنّها أقرّت حالة الطوارئ في خمس مناطق هي "إميلي-رومانيا، وفرويلي-فينيسيا جوليان، ولومبارديا، وبيدمونت، وفينيتو، وذلك حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضافت أنّها قرّرت أيضا تخصيص مبلغ قدره 36,5 مليون يورو (39,5 مليون دولار) لمساعدة المتضررين
.
وتواجه إيطاليا موجة حرّ مبكرة غير عادية ونقصا في التساقطات المربية، لاسيّما في وادي بو الزراعي في شمال البلاد والذي تعرّض لأسوأ موجة جفاف منذ 70 عاما.
وبحسب نقابة "كولديريتي" الزراعية الأكبر في البلاد فإنّ الجفاف يهدّد أكثر من 30 بالمئة من الإنتاج الزراعي الوطني، ونحو نصف إنتاج مزارع وادي بو للمواشي.