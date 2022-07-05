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ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 1800 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ بداية مارس/ آذار، وفقًا لبيانات من بورصة لندن "ICE". 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T13:56+0000
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وافتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس/ آب على مؤشر "TTF" (إحدى قاعات التداول الرئيسية في العالم) التداول عند 1801.2 دولار، ثم ارتفعت إلى 1812 دولارا. بعد ذلك، فقدت قليلاً من السعر، وانخفضت الأسعار إلى 1766.6، لكن في الدقائق الأخيرة ارتفعت مرة أخرى، واقتربت من 1775 دولارا.
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ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

13:56 GMT 05.07.2022
© Sputnikأسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1800 دولار للمرة الأولى منذ بداية مارس
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1800 دولار للمرة الأولى منذ بداية مارس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik
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ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 1800 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ بداية مارس/ آذار، وفقًا لبيانات من بورصة لندن "ICE".
وافتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس/ آب على مؤشر "TTF" (إحدى قاعات التداول الرئيسية في العالم) التداول عند 1801.2 دولار، ثم ارتفعت إلى 1812 دولارا. بعد ذلك، فقدت قليلاً من السعر، وانخفضت الأسعار إلى 1766.6، لكن في الدقائق الأخيرة ارتفعت مرة أخرى، واقتربت من 1775 دولارا.
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