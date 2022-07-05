https://arabic.sputniknews.com/20220705/ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-1064679723.html
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 1800 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ بداية مارس/ آذار، وفقًا لبيانات من بورصة لندن "ICE". 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T13:56+0000
2022-07-05T13:56+0000
2022-07-05T13:56+0000
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وافتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس/ آب على مؤشر "TTF" (إحدى قاعات التداول الرئيسية في العالم) التداول عند 1801.2 دولار، ثم ارتفعت إلى 1812 دولارا. بعد ذلك، فقدت قليلاً من السعر، وانخفضت الأسعار إلى 1766.6، لكن في الدقائق الأخيرة ارتفعت مرة أخرى، واقتربت من 1775 دولارا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
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ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 1800 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ بداية مارس/ آذار، وفقًا لبيانات من بورصة لندن "ICE".
وافتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس/ آب على مؤشر "TTF" (إحدى قاعات التداول الرئيسية في العالم) التداول
عند 1801.2 دولار، ثم ارتفعت إلى 1812 دولارا. بعد ذلك، فقدت قليلاً من السعر، وانخفضت الأسعار إلى 1766.6، لكن في الدقائق الأخيرة ارتفعت مرة أخرى، واقتربت من 1775 دولارا.