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https://arabic.sputniknews.com/20220705/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انفجار-مخزن-الأسلحة-جنوبي-اليمن-إلى-6-قتلى-و23-مصابا-1064671219.html
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مخزن الأسلحة جنوبي اليمن إلى 6 قتلى و23 مصابا
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مخزن الأسلحة جنوبي اليمن إلى 6 قتلى و23 مصابا
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار وقع، اليوم الثلاثاء، في مخزن أسلحة وذخائر بمحافظة أبين جنوبي اليمن، إلى 6 قتلى و23 مصابا. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T11:12+0000
2022-07-05T11:12+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر بالسلطة المحلية في أبين، لوكالة سبوتنيك، إن "عدد ضحايا انفجار مخزن للأسلحة والذخيرة في مدينة لودر شرق أبين ارتفع إلى 6 قتلى و23 جريحاً، حالة بعضهم حرجة".وذكر أن جهود البحث عن ضحايا تحت أنقاض مبنى انهار جراء انفجار المخزن، ما تزال مستمرة.
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أخبار اليمن الأن

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مخزن الأسلحة جنوبي اليمن إلى 6 قتلى و23 مصابا

11:12 GMT 05.07.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار وقع، اليوم الثلاثاء، في مخزن أسلحة وذخائر بمحافظة أبين جنوبي اليمن، إلى 6 قتلى و23 مصابا.
القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر بالسلطة المحلية في أبين، لوكالة سبوتنيك، إن "عدد ضحايا انفجار مخزن للأسلحة والذخيرة في مدينة لودر شرق أبين ارتفع إلى 6 قتلى و23 جريحاً، حالة بعضهم حرجة".
11:05 GMT
وذكر أن جهود البحث عن ضحايا تحت أنقاض مبنى انهار جراء انفجار المخزن، ما تزال مستمرة.
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