https://arabic.sputniknews.com/20220705/اكتشاف-نوع-جديد-من-الزنبق-المائي-لأول-مرة-منذ-أكثر-من-100-عام-وهو-الأكبر-في-العالم-صور-1064670754.html
اكتشاف نوع جديد من الزنبق المائي لأول مرة منذ أكثر من 100 عام وهو الأكبر في العالم... صور
اكتشاف نوع جديد من الزنبق المائي لأول مرة منذ أكثر من 100 عام وهو الأكبر في العالم... صور
اكتشف الباحثون نوعا جديدا من الزنبق المائي لأول مرة منذ أكثر من قرن، وذلك في الحدائق النباتية الملكية في كيو بالعاصمة البريطانية لندن. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T10:53+0000
2022-07-05T10:53+0000
2022-07-05T10:53+0000
مجتمع
منوعات
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ويحمل الزنبق الجديد اسم "فيكتوريا بوليفيانا"، وموطنها بوليفيا، ولها أوراق تمتد 3 أمتار، أو ما يقرب من 10 أقدام ، مما يجعلها أكبر أنواع الزنبق المائي في العالم، وفقا لورقة بحثية نُشرت في مجلة "Frontiers in Plant Science" أمس الاثنين.وكان يعتقد في السابق أن الزنبق المائي المتكشف حديثا هو "فيكتوريا أمازونيكا"، والذي سمي على اسم الملكة فيكتوريا في عام 1837.ودرس العلماء في الحدائق النباتية الملكية في كيو الحمض النووي للأنواع، واكتشفوا اختلافات جينية بين "فيكتوريا بوليفيانا" و"فيكتوريا أمازونيكا" و"فيكتوريا كروزيانا".واختار مؤلفو الورقة البحثية اسم "فيكتوريا بوليفيانا" لأكبر زنبق مائي في العالم "تكريما للشركاء البوليفيين، وموطن الزنبق في أمريكا الجنوبية، حيث ينمو في الظروف البيئية المائية في ليانوس دي موكسوس".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
اكتشاف نوع جديد من الزنبق المائي لأول مرة منذ أكثر من 100 عام وهو الأكبر في العالم... صور
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اكتشف الباحثون نوعا جديدا من الزنبق المائي لأول مرة منذ أكثر من قرن، وذلك في الحدائق النباتية الملكية في كيو بالعاصمة البريطانية لندن.
ويحمل الزنبق الجديد اسم "فيكتوريا بوليفيانا"، وموطنها بوليفيا، ولها أوراق تمتد 3 أمتار، أو ما يقرب من 10 أقدام ، مما يجعلها أكبر أنواع الزنبق المائي في العالم، وفقا لورقة بحثية نُشرت في مجلة "Frontiers in Plant Science"
أمس الاثنين.
وكان يعتقد في السابق أن الزنبق المائي المتكشف حديثا هو "فيكتوريا أمازونيكا"، والذي سمي على اسم الملكة فيكتوريا في عام 1837.
ودرس العلماء في الحدائق النباتية الملكية في كيو الحمض النووي للأنواع، واكتشفوا اختلافات جينية بين "فيكتوريا بوليفيانا" و"فيكتوريا أمازونيكا" و"فيكتوريا كروزيانا".
واختار مؤلفو الورقة البحثية اسم "فيكتوريا بوليفيانا" لأكبر زنبق مائي في العالم "تكريما للشركاء البوليفيين، وموطن الزنبق في أمريكا الجنوبية، حيث ينمو في الظروف البيئية المائية في ليانوس دي موكسوس".