https://arabic.sputniknews.com/20220705/الأردن-وحدات-مدرعة-تنفذ-تمرينا-تعبويا-بالمنطقة-الوسطى-1064688698.html
الأردن... وحدات مدرعة تنفذ تمرينا تعبويا بالمنطقة الوسطى
الأردن... وحدات مدرعة تنفذ تمرينا تعبويا بالمنطقة الوسطى
نفذت وحدات مدرعة تابعة للجيش الأردني تمرينا تعبويا بالمنطقة الوسطى، شهده عدد من قيادات الجيش الأردني وعدد من الملحقين العسكريين في البلاد. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T15:28+0000
2022-07-05T15:28+0000
2022-07-05T15:28+0000
رصد عسكري
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شارك في التمرين فريق قتال من كتيبة الدبابات الثالثة الملكية "أم الدروع"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أنها تتبع لواء الأمير الحسن بن طلال، المدرع/ 60، بالمنطقة العسكرية الوسطى.جرى التمرين بأحد ميادين التدريب المخصصة بحضور عدد من قيادات الجيش الأردني وملحقين عسكريين.ويهدف التمرين إلى التأكد من الجاهزية القتالية لتشكيلات الجيش الأردني المدرعة، في ضوء توجيهات القيادة العامة بهذا الشأن.وشهد التمرين مشاركة للدبابات ووحدات من المدفعية إضافة إلى إسناد جوي من المروحيات وعمليات إخلاء طبي وتزود بالوقود والذخائر أثناء القتال.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الأردن... وحدات مدرعة تنفذ تمرينا تعبويا بالمنطقة الوسطى
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نفذت وحدات مدرعة تابعة للجيش الأردني تمرينا تعبويا بالمنطقة الوسطى، شهده عدد من قيادات الجيش الأردني وعدد من الملحقين العسكريين في البلاد.
شارك في التمرين فريق قتال من كتيبة الدبابات الثالثة الملكية "أم الدروع"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أنها تتبع لواء الأمير الحسن بن طلال، المدرع/ 60، بالمنطقة العسكرية الوسطى.
جرى التمرين بأحد ميادين التدريب المخصصة بحضور عدد من قيادات الجيش الأردني
وملحقين عسكريين.
ويهدف التمرين إلى التأكد من الجاهزية القتالية لتشكيلات الجيش
الأردني المدرعة، في ضوء توجيهات القيادة العامة بهذا الشأن.
وشهد التمرين مشاركة للدبابات ووحدات من المدفعية إضافة إلى إسناد جوي من المروحيات وعمليات إخلاء طبي وتزود بالوقود والذخائر
أثناء القتال.