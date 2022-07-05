https://arabic.sputniknews.com/20220705/البرهان-يعفي-أعضاء-المكون-المدني-بمجلس-السيادة-السوداني-من-مناصبهم-1064694789.html
البرهان يعفي أعضاء المكون المدني بمجلس السيادة السوداني من مناصبهم
البرهان يعفي أعضاء المكون المدني بمجلس السيادة السوداني من مناصبهم
أفاد مصدر رفيع بالقصر الجمهوري السوداني بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا بإعفاء أعضاء المكون المدني... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T17:40+0000
2022-07-05T17:40+0000
2022-07-05T17:40+0000
العالم العربي
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "البرهان أصدر قرارا بإعفاء الأعضاء الخمسة من المكون المدني في مجلس السيادة من مناصبهم".ويتكون مجلس السيادة السوداني الحالي من 5 أعضاء مدنيين و3 من قادة الحركات المسلحة و5 من قادة الجيش.يذكر أن البرهان أعلن مؤخرا تأسيس مجلس أعلى للقوات المسلحة يضم قوات الدعم السريع، فيما اعتبرته قوى الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، مناورة بعد ضغط التظاهرات ضمن سعيه للاستيلاء الكامل على السلطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/البرهان-يعلن-عدم-مشاركة-المؤسسة-العسكرية-في-المفاوضات-الحالية-وحل-مجلس-السيادة-عقب-تشكيل-الحكومة-1064644689.html
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العالم العربي
البرهان يعفي أعضاء المكون المدني بمجلس السيادة السوداني من مناصبهم
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أفاد مصدر رفيع بالقصر الجمهوري السوداني بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا بإعفاء أعضاء المكون المدني بالمجلس السيادي الحاكم من مناصبهم.
الخرطوم - سبوتنيك
. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "البرهان أصدر قرارا بإعفاء الأعضاء الخمسة من المكون المدني
في مجلس السيادة من مناصبهم".
ورجح المصدر أن يكون قرار البرهان بسبب "الأوضاع السياسية الراهنة بالبلاد".
ويتكون مجلس السيادة السوداني الحالي من 5 أعضاء مدنيين و3 من قادة الحركات المسلحة و5 من قادة الجيش.
يذكر أن البرهان أعلن مؤخرا تأسيس مجلس أعلى للقوات المسلحة
يضم قوات الدعم السريع، فيما اعتبرته قوى الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، مناورة بعد ضغط التظاهرات ضمن سعيه للاستيلاء الكامل على السلطة.