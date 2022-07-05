https://arabic.sputniknews.com/20220705/البنك-المركزي-المصري-يعلن-طرح-عملة-جديدة-1064674631.html

البنك المركزي المصري يعلن طرح عملة جديدة

البنك المركزي المصري يعلن طرح عملة جديدة

أعلن البنك المركزي المصري طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) مؤكدا عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها. 05.07.2022, سبوتنيك عربي

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وأشار المركزي المصري، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن العملة الجديدة تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية.وأوضح، بحسب البيان الذي نشرته "بوابة الأهرام"، أن طرح العملة الجديدة يأتي "في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد، نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030".وقد تم تصميم الـعشرة جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة، لتربط العملة الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.وأكد المركزي المصري أن النقود البلاستيكية تتميز بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن.ولفت إلى أن من بين مميزات العملة الجديدة أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها أو تزويرها.

https://arabic.sputniknews.com/20220622/البنك-المركزي-المصري-يعلن-ارتفاع-نقود-الاحتياطي-إم-أو-إلى-1196-تريليون-جنيه-1064038016.html

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