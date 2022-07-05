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البورصة المصرية تتعافي بعد يومين من الهبوط الحاد
البورصة المصرية تتعافي بعد يومين من الهبوط الحاد
تعافت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بعد يومين من الهبوط الحاد. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:27+0000
2022-07-05T09:27+0000
أخبار البورصة
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وحسب موقع مصراوي المحلي، فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 8687 نقطة في بداية تعاملات اليوم. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة EGX70 بنسبة 0.23 %، وهو نفس الوضع بالنسبة لمؤشر EGX100 ولكن بنسبة 0.49 %. ووصل هبوط مؤشر البورصة الرئيسي في مصر أمس الاثنين إلى مستوى 8685 نقطة بنسبة 3.59 %.
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أخبار البورصة

البورصة المصرية تتعافي بعد يومين من الهبوط الحاد

09:27 GMT 05.07.2022
© YouTube.comالبورصة المصرية
البورصة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
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تعافت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بعد يومين من الهبوط الحاد.
وحسب موقع مصراوي المحلي، فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 8687 نقطة في بداية تعاملات اليوم.
كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة EGX70 بنسبة 0.23 %، وهو نفس الوضع بالنسبة لمؤشر EGX100 ولكن بنسبة 0.49 %.
ووصل هبوط مؤشر البورصة الرئيسي في مصر أمس الاثنين إلى مستوى 8685 نقطة بنسبة 3.59 %.
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