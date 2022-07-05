https://arabic.sputniknews.com/20220705/البورصة-المصرية-تتعافي-بعد-يومين-من-الهبوط-الحاد-1064666989.html
البورصة المصرية تتعافي بعد يومين من الهبوط الحاد
البورصة المصرية تتعافي بعد يومين من الهبوط الحاد
تعافت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بعد يومين من الهبوط الحاد. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:27+0000
2022-07-05T09:27+0000
2022-07-05T09:27+0000
أخبار البورصة
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وحسب موقع مصراوي المحلي، فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 8687 نقطة في بداية تعاملات اليوم. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة EGX70 بنسبة 0.23 %، وهو نفس الوضع بالنسبة لمؤشر EGX100 ولكن بنسبة 0.49 %. ووصل هبوط مؤشر البورصة الرئيسي في مصر أمس الاثنين إلى مستوى 8685 نقطة بنسبة 3.59 %.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البورصة
البورصة المصرية تتعافي بعد يومين من الهبوط الحاد
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تعافت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بعد يومين من الهبوط الحاد.
وحسب موقع مصراوي المحلي
، فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 8687 نقطة في بداية تعاملات اليوم.
كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة EGX70 بنسبة 0.23 %، وهو نفس الوضع بالنسبة لمؤشر EGX100 ولكن بنسبة 0.49 %.
ووصل هبوط مؤشر البورصة الرئيسي في مصر أمس الاثنين إلى مستوى 8685 نقطة بنسبة 3.59 %.