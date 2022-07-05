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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولات جديدة من حركة حماس الفلسطينية لاختراق هواتف جنوده
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولات جديدة من حركة حماس الفلسطينية لاختراق هواتف جنوده
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن "إحباطه محاولات جديدة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لاختراق هواتف جنود في الجيش. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:28+0000
2022-07-05T09:28+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "هذه العملية تكررت في الفترة الأخيرة"، مضيفا: أن "تلك المحاولات كانت من خلال إنشاء تطبيق ألعاب، وحسابات مزيفة تحاول إقناع الجنود بتنزيل التطبيق، الذي من شأنه أن يتحكم بشكل كامل بالهواتف".وكان الجيش الإسرائيلي، اعترف أمس الأحد، باختراق حركة حماس هواتف جنوده من خلال حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.ونشرت القناة العبرية الـ 12،تقريرا مطولا كشفت من خلاله أنه رغم إحباط الجيش الإسرائيلي عشرات المحاولات من حركة حماس لاختراق هواتف الجنود الإسرائيليين، من خلال حسابات مزيفة على مواقع التواصل، فإن هناك عشرات المحاولات التي نجحت حماس في اختراقها فعليا.وأكدت القناة أن عناصر ونشطاء من حركة حماس استخدموا حسابات مزيفة على "تليغرام" و"تويتر" والتعريف بأنهم فتيان إسرائيليات بهدف إقناع الجنود تنزيل تطبيقات ألعاب، بهدف السيطرة على هواتف هؤلاء الجنود.وأشارت القناة إلى أن هناك تقديرات أمنية إسرائيلية تفيد بأن حركة حماس لم تتوان عن محاولة اختراق المزيد من هواتف الجنود الإسرائيليين، بدعوى جمع المعلومات الإستخبارية المهمة.وأوضح تقرير القناة أن عملية مشتركة لأكثر من جهة ووحدة إسرائيلية نافذة كانت مسؤولة عن إحباط محاولات حماس اختراق هواتف الجنود الإسرائيليين، لافتا إلى أنه لم يحدث اختراق أمني أو نقل معلومات حساسة للحركة الفلسطينية.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولات جديدة من حركة حماس الفلسطينية لاختراق هواتف جنوده

09:28 GMT 05.07.2022
© Sputnik . ajwad updateالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . ajwad update
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن "إحباطه محاولات جديدة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لاختراق هواتف جنود في الجيش.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "هذه العملية تكررت في الفترة الأخيرة"، مضيفا: أن "تلك المحاولات كانت من خلال إنشاء تطبيق ألعاب، وحسابات مزيفة تحاول إقناع الجنود بتنزيل التطبيق، الذي من شأنه أن يتحكم بشكل كامل بالهواتف".
وكان الجيش الإسرائيلي، اعترف أمس الأحد، باختراق حركة حماس هواتف جنوده من خلال حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت القناة العبرية الـ 12،تقريرا مطولا كشفت من خلاله أنه رغم إحباط الجيش الإسرائيلي عشرات المحاولات من حركة حماس لاختراق هواتف الجنود الإسرائيليين، من خلال حسابات مزيفة على مواقع التواصل، فإن هناك عشرات المحاولات التي نجحت حماس في اختراقها فعليا.
وأكدت القناة أن عناصر ونشطاء من حركة حماس استخدموا حسابات مزيفة على "تليغرام" و"تويتر" والتعريف بأنهم فتيان إسرائيليات بهدف إقناع الجنود تنزيل تطبيقات ألعاب، بهدف السيطرة على هواتف هؤلاء الجنود.
وأشارت القناة إلى أن هناك تقديرات أمنية إسرائيلية تفيد بأن حركة حماس لم تتوان عن محاولة اختراق المزيد من هواتف الجنود الإسرائيليين، بدعوى جمع المعلومات الإستخبارية المهمة.
وأوضح تقرير القناة أن عملية مشتركة لأكثر من جهة ووحدة إسرائيلية نافذة كانت مسؤولة عن إحباط محاولات حماس اختراق هواتف الجنود الإسرائيليين، لافتا إلى أنه لم يحدث اختراق أمني أو نقل معلومات حساسة للحركة الفلسطينية.
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