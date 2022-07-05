الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولات جديدة من حركة حماس الفلسطينية لاختراق هواتف جنوده
© Sputnik . ajwad updateالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس
© Sputnik . ajwad update
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن "إحباطه محاولات جديدة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لاختراق هواتف جنود في الجيش.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "هذه العملية تكررت في الفترة الأخيرة"، مضيفا: أن "تلك المحاولات كانت من خلال إنشاء تطبيق ألعاب، وحسابات مزيفة تحاول إقناع الجنود بتنزيل التطبيق، الذي من شأنه أن يتحكم بشكل كامل بالهواتف".
كشف النقاب عن احباط محاولات جديدة لمنظمة #حماس في خرق هواتف جنود في جيش الدفاع حيث تكررت في الفترة الأخيرة تلك المحاولات ومنيت بالفشل بعد ان عمدت حماس إلى انشاء تطبيق العاب وحسابات مزيفة تحاول اقناع الجنود بتنزيل التطبيق، الذي من شأنه أن يتحكم بشكل كامل بالهواتف، جهود باءت بالفشل pic.twitter.com/GpoMiaFHED— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 5, 2022
يعمل جيش الدفاع في كافة الابعاد بما فيها في مجال السايبر من اجل احباط كل محاولة للمس بأمن دولة إسرائيل ولتشويش كل محاولات العدو pic.twitter.com/Lqctt9Xhah— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 5, 2022
وكان الجيش الإسرائيلي، اعترف أمس الأحد، باختراق حركة حماس هواتف جنوده من خلال حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت القناة العبرية الـ 12،تقريرا مطولا كشفت من خلاله أنه رغم إحباط الجيش الإسرائيلي عشرات المحاولات من حركة حماس لاختراق هواتف الجنود الإسرائيليين، من خلال حسابات مزيفة على مواقع التواصل، فإن هناك عشرات المحاولات التي نجحت حماس في اختراقها فعليا.
وأكدت القناة أن عناصر ونشطاء من حركة حماس استخدموا حسابات مزيفة على "تليغرام" و"تويتر" والتعريف بأنهم فتيان إسرائيليات بهدف إقناع الجنود تنزيل تطبيقات ألعاب، بهدف السيطرة على هواتف هؤلاء الجنود.
وأشارت القناة إلى أن هناك تقديرات أمنية إسرائيلية تفيد بأن حركة حماس لم تتوان عن محاولة اختراق المزيد من هواتف الجنود الإسرائيليين، بدعوى جمع المعلومات الإستخبارية المهمة.
وأوضح تقرير القناة أن عملية مشتركة لأكثر من جهة ووحدة إسرائيلية نافذة كانت مسؤولة عن إحباط محاولات حماس اختراق هواتف الجنود الإسرائيليين، لافتا إلى أنه لم يحدث اختراق أمني أو نقل معلومات حساسة للحركة الفلسطينية.