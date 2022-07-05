https://arabic.sputniknews.com/20220705/الجيش-الروسي-يحصل-على-دفعة-من-قاذفات-سو-34إم-محدثة-1064666442.html
الجيش الروسي يحصل على دفعة من قاذفات "سو-34إم" محدثة
الجيش الروسي يحصل على دفعة من قاذفات "سو-34إم" محدثة
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى وحدات القاذفات التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي المتمركزة في إقليم خاباروفسك تسلمت دفعة من قاذفات "سو34إم" محدثة. ولم يتم... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:25+0000
2022-07-05T09:25+0000
2022-07-05T09:33+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه، يمكن للطائرة سو-34إم المطورة أن تحل جزئيًا مهام الطائرات الهجومية. كما تحسنت قدراتها المحمولة جواً.زودت سو-34إم المحدثة بإلكترونيات طيران محدثة وأسلحة عالية الدقة ومجموعة من العديد من حاويات الاستطلاع المعلقة، بما في ذلك تلك الخاصة بالاستطلاع الإلكتروني البصري (UKR-OE) والرادار (UKR-RL) والاستخبارات الإلكترونية (UKR-RT).سو-34: هي قاذفة قنابل روسية متعددة الوظائف مصممة لتوجيه ضربات جوية ضد أهداف أرضية للعدو في العمق التشغيلي والتكتيكي في مواجهة معارضة قوية من أنظمة الدفاع الجوي للعدو نظرًا لصفاتها القتالية الفريدة واستخدام معدات الحرب الإلكترونية الحديثة وهزيمة الأهداف الجوية للعدو ليلا ونهارا في ظروف جوية بسيطة وصعبة.فيما يتعلق بقدراتها القتالية، تنتمي سو-34 إلى الجيل 4 ++ وتسمح لها بتنفيذ مهام قتالية أساسية دون مرافقة مقاتلات نظرًا لصفاتها القتالية العالية.خصائص أداء سو-34:يتكون الطاقم من شخصين.الحمولة القتالية:- أقصى حمولة وقود 100%: 10.400 كغ- حمولة عادية بوقود 100%: 4400 كغ- الحمولة القصوى المسموح بها: 12500 كغسرعة سو-34:- السرعة القصوى بالقرب من الأرض 1400 كم / ساعة؛ على علو شاهق: 2200 كم / ساعة (1.8 م)مدى المقاتلة 1100 كمالتسليح:- مدفع غي شي-30-1 عيار 1×30-نقاط تعليق الأسلحة 12 نقطة.-مزودة بصواريخ غير موجهة وحاويات وقنابل من أنواع مختلفة وصواريخ أنواع وطرازات مختلفة (جو-أرض، وجو-جو، جو-سفينة).- أقصى مدى للذخيرة المستخدمة هو 250 كم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
الجيش الروسي يحصل على دفعة من قاذفات "سو-34إم" محدثة
09:25 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 09:33 GMT 05.07.2022) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى وحدات القاذفات التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي المتمركزة في إقليم خاباروفسك تسلمت دفعة من قاذفات "سو34إم" محدثة. ولم يتم الإبلاغ عن عدد الطائرات في الدفعة، وقد استلم الطاقم الهندسي والفني للوحدة القاذفات، وبدأ الطيارون بالتدرب على التكنولوجيا الجديدة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه، يمكن للطائرة سو-34إم المطورة أن تحل جزئيًا مهام الطائرات الهجومية. كما تحسنت قدراتها المحمولة جواً.
زودت سو-34إم المحدثة بإلكترونيات طيران محدثة وأسلحة عالية الدقة ومجموعة من العديد من حاويات الاستطلاع المعلقة، بما في ذلك تلك الخاصة بالاستطلاع الإلكتروني البصري (UKR-OE) والرادار (UKR-RL) والاستخبارات الإلكترونية (UKR-RT).
سو-34: هي قاذفة قنابل روسية متعددة الوظائف مصممة لتوجيه ضربات جوية ضد أهداف أرضية للعدو في العمق التشغيلي والتكتيكي في مواجهة معارضة قوية من أنظمة الدفاع الجوي للعدو نظرًا لصفاتها القتالية الفريدة واستخدام معدات الحرب الإلكترونية الحديثة وهزيمة الأهداف الجوية للعدو ليلا ونهارا في ظروف جوية بسيطة وصعبة.
فيما يتعلق بقدراتها القتالية، تنتمي سو-34 إلى الجيل 4 ++ وتسمح لها بتنفيذ مهام قتالية أساسية دون مرافقة مقاتلات نظرًا لصفاتها القتالية العالية.
- أقصى حمولة وقود 100%: 10.400 كغ
- حمولة عادية بوقود 100%: 4400 كغ
- الحمولة القصوى المسموح بها: 12500 كغ
- السرعة القصوى بالقرب من الأرض 1400 كم / ساعة؛ على علو شاهق: 2200 كم / ساعة (1.8 م)
- مدفع غي شي-30-1 عيار 1×30
-نقاط تعليق الأسلحة 12 نقطة.
-مزودة بصواريخ غير موجهة وحاويات وقنابل من أنواع مختلفة وصواريخ أنواع وطرازات مختلفة (جو-أرض، وجو-جو، جو-سفينة).
- أقصى مدى للذخيرة المستخدمة هو 250 كم.