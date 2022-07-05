https://arabic.sputniknews.com/20220705/الجيش-السوري-يتصدى-لرتل-مدرعات-أمريكي-حاول-اختراق-حاجزه-شرقي-سوريا-فيديو-1064684292.html
الجيش السوري يتصدى لرتل مدرعات أمريكي حاول اختراق حاجزه شرقي سوريا... فيديو
الجيش السوري يتصدى لرتل مدرعات أمريكي حاول اختراق حاجزه شرقي سوريا... فيديو
طرد جنود الجيش العربي السوري رتلا من المدرعات التابعة للجيش الأمريكي، بعد محاولته اختراق أحد حواجزهم العسكرية في ريف محافظة الحسكة، أقصى شمال شرقي سوريا. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T14:48+0000
2022-07-05T14:48+0000
2022-07-05T14:48+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
القوات الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103703/65/1037036553_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_2680013d22d0525b74a62120d0d96493.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة، أن جنود وضبط أحد حواجز الجيش العربي السوري المنتشرة ضمن فوج (123) بمحيط جبل (كوكب) الاستراتيجي شرقي المدينة، تمكنوا اليوم الثلاثاء، من طرد مجموعة من المدرعات العسكرية الأمريكية، التي حاولت الوصول إلى حواجزهم لاختراقها ودخول مناطق تقع تحت سيطرة الدولة السورية.وبينت المصادر أن التصدي الجديد، يأتي في سياق الرفض الشعبي والعشائري العربي لوجود القوات الأمريكية في مناطقهم ورفضا لممارساتهم، التي تتركز على سرقة النفط والغاز والقمح والثروات الباطنية ومنع التعليم والاستمرار بالاعتقالات العشوائية ومحاصرة الشعب السوري.وكان حاجز للجيش العربي السوري قد اعترض يوم الجمعة الماضي، رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 5 آليات خلال محاولته المرور عبر قرية (قبور الغرانجة)، وقام بطرده من منطقة القامشلي.وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية، أعلن في نهاية الشهر الماضي أنه: "في إطار التزامهم بأداء واجباتهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وصون سيادة أراضيه اعترض أبطال قواتنا المسلحة الباسلة رتلا تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة تل سطيح الشرقي في ريف القامشلي الشرقي في الساعة 22:30 مساء يوم 28 يونيو/حزيران وأجبروه على العودة".وتابع المصدر: "ويؤكد أبطال الجيش العربي السوري أنهم سيعترضون أي آلية أو رتل للمحتل الأمريكي على أراضي الجمهورية العربية السورية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103703/65/1037036553_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_e21978f39e4a0be31a46712533bdcd5b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, القوات الأمريكية
الجيش السوري يتصدى لرتل مدرعات أمريكي حاول اختراق حاجزه شرقي سوريا... فيديو
تابعنا عبر
طرد جنود الجيش العربي السوري رتلا من المدرعات التابعة للجيش الأمريكي، بعد محاولته اختراق أحد حواجزهم العسكرية في ريف محافظة الحسكة، أقصى شمال شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة، أن جنود وضبط أحد حواجز الجيش العربي السوري المنتشرة ضمن فوج (123) بمحيط جبل (كوكب) الاستراتيجي شرقي المدينة، تمكنوا اليوم الثلاثاء، من طرد مجموعة من المدرعات العسكرية الأمريكية، التي حاولت الوصول إلى حواجزهم لاختراقها ودخول مناطق تقع تحت سيطرة الدولة السورية.
وذكرت المصادر أن "رتلا تابعا للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 6 عربات عسكرية (مدرعات) ترافقها سيارة نوع جيب تابعة لمسلحي قوات "قسد" الموالين للجيش الأمريكي، حاول العبور من قريتي (المجيبرة والسيباط)، باتجاه إحدى القواعد الأمريكية بريف الحسكة، فقام الأهالي بمساندة الجيش العربي السوري في التصدي للرتل، وطردوه من المنطقة".
وبينت المصادر أن التصدي الجديد، يأتي في سياق الرفض الشعبي والعشائري العربي لوجود القوات الأمريكية في مناطقهم ورفضا لممارساتهم، التي تتركز على سرقة النفط والغاز والقمح والثروات الباطنية ومنع التعليم والاستمرار بالاعتقالات العشوائية ومحاصرة الشعب السوري.
وكان حاجز للجيش العربي السوري قد اعترض يوم الجمعة الماضي، رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 5 آليات خلال محاولته المرور عبر قرية (قبور الغرانجة)، وقام بطرده من منطقة القامشلي.
وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية، أعلن في نهاية الشهر الماضي أنه: "في إطار التزامهم بأداء واجباتهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وصون سيادة أراضيه اعترض أبطال قواتنا المسلحة الباسلة رتلا تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة تل سطيح الشرقي في ريف القامشلي الشرقي في الساعة 22:30 مساء يوم 28 يونيو/حزيران وأجبروه على العودة".
وتابع المصدر: "ويؤكد أبطال الجيش العربي السوري أنهم سيعترضون أي آلية أو رتل للمحتل الأمريكي على أراضي الجمهورية العربية السورية".