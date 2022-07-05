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الحرس الثوري: أنشطتنا في مجال البناء والإعمار جارية ليل نهار
الحرس الثوري: أنشطتنا في مجال البناء والإعمار جارية ليل نهار
قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن أنشطة الحرس الدؤوبة في مجال البناء والإعمار جارية ليل نهار. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T20:54+0000
2022-07-05T20:54+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء سلامي، جاءت خلال مراسم افتتاح مركز قيادة مشاريع مقر "خاتم الأنبياء" للبناء والإعمار التابع للحرس الثوري.وأكد سلامي أن "هناك نهضة وحركة جهادية دؤوبة في مجال البناء والإعمار للحرس الثوري"، واصفا إياها بأنها "حركة مستمرة ليل نهار وهنالك حوافز عالية لعبور إيران من التحديات والعقبات المختلفة من قبل القوى الشريرة والشيطانية في نظام الهيمنة أمام مسار حركة الثورة الإسلامية".وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "إن جميع الأفراد الذين لهم دور في المنظومة الباعثة على الفخر، مقر خاتم الأنبياء للبناء والإعمار، في مختلف مراحل تصميم وتنفيذ المشاريع، قد أدركوا مفهوم الحرب الاقتصادية في الظروف الحساسة الراهنة من تاريخ البلاد ووفقوا أنفسهم مع نموذج حرب حقيقية".وشدد اللواء حسين سلامي على أن الملاحظ في الفترة الأخيرة هو تألق المعرفة والتكنولوجيا مع الإرادة والإيمان، مشيرا إلى وجود حيوية ونضارة في مجموعة المقر "خاتم الأنبياء"، سواء في القيادة أو في المشاريع، مع مراعاة انضباط العمل والاقتصاد في التكاليف وإيجاد أرخص وأسرع طريقة لتنفيذ المشاريع الإيرانية.ولفت اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إلى أن المقر موجود في جميع أنحاء البلاد مع 315 مشروعا نشطا، وهو ما يتطلب رصد هذه المشاريع تقنيا وفقا لأحدث علوم الاتصال والمعلومات نتيجة تتوفر الإمكانية لمدراء المجموعة من أجل التعرف على سير العمل في تنفيذ المشاريع عبر الأجواء الافتراضية بصورة مباشرة ومستمرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/إيران-قوات-الأمن-والجيش-والحرس-الثوري-تقوم-بأنشطتها-برا-وجوا-لعودة-الأمن-في-المنطقة-1064581122.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار العالم الآن

الحرس الثوري: أنشطتنا في مجال البناء والإعمار جارية ليل نهار

20:54 GMT 05.07.2022
© AFP 2022 / -قادة الحرس الثوري الإيراني في فاعدة عسكرية تحت الأرض
قادة الحرس الثوري الإيراني في فاعدة عسكرية تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / -
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قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن أنشطة الحرس الدؤوبة في مجال البناء والإعمار جارية ليل نهار.
وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء سلامي، جاءت خلال مراسم افتتاح مركز قيادة مشاريع مقر "خاتم الأنبياء" للبناء والإعمار التابع للحرس الثوري.
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، يتفقدان إحدى القواعد السرية تحت الأرض للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
إيران: قوات الأمن والجيش والحرس الثوري تقوم بأنشطتها برا وجوا لعودة الأمن في المنطقة
3 يوليو, 14:40 GMT
وأكد سلامي أن "هناك نهضة وحركة جهادية دؤوبة في مجال البناء والإعمار للحرس الثوري"، واصفا إياها بأنها "حركة مستمرة ليل نهار وهنالك حوافز عالية لعبور إيران من التحديات والعقبات المختلفة من قبل القوى الشريرة والشيطانية في نظام الهيمنة أمام مسار حركة الثورة الإسلامية".
وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "إن جميع الأفراد الذين لهم دور في المنظومة الباعثة على الفخر، مقر خاتم الأنبياء للبناء والإعمار، في مختلف مراحل تصميم وتنفيذ المشاريع، قد أدركوا مفهوم الحرب الاقتصادية في الظروف الحساسة الراهنة من تاريخ البلاد ووفقوا أنفسهم مع نموذج حرب حقيقية".
وشدد اللواء حسين سلامي على أن الملاحظ في الفترة الأخيرة هو تألق المعرفة والتكنولوجيا مع الإرادة والإيمان، مشيرا إلى وجود حيوية ونضارة في مجموعة المقر "خاتم الأنبياء"، سواء في القيادة أو في المشاريع، مع مراعاة انضباط العمل والاقتصاد في التكاليف وإيجاد أرخص وأسرع طريقة لتنفيذ المشاريع الإيرانية.
ولفت اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إلى أن المقر موجود في جميع أنحاء البلاد مع 315 مشروعا نشطا، وهو ما يتطلب رصد هذه المشاريع تقنيا وفقا لأحدث علوم الاتصال والمعلومات نتيجة تتوفر الإمكانية لمدراء المجموعة من أجل التعرف على سير العمل في تنفيذ المشاريع عبر الأجواء الافتراضية بصورة مباشرة ومستمرة.
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