https://arabic.sputniknews.com/20220705/الخارجية-الأمريكية-نود-أن-تعطينا-روسيا-مناسبة-للقاء-ثنائي-مع-الوزير-لافروف-1064706292.html
الخارجية الأمريكية: نود أن تعطينا روسيا مناسبة للقاء ثنائي مع الوزير لافروف
الخارجية الأمريكية: نود أن تعطينا روسيا مناسبة للقاء ثنائي مع الوزير لافروف
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه ينبغي على روسيا أن تخلق مناسبة لتنظيم لقاء وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T23:47+0000
2022-07-05T23:47+0000
2022-07-05T23:47+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وقال ممثل الوزارة خلال مقابلة هاتفية: "نود أن تعطينا روسيا مناسبة للقاء ثنائي مع الوزير لافروف".وأشار المتحدث إلى أن الوقت الحالي غير مناسب للقاء الوزيرين على هامش الاجتماع الوزاري "العشرين الكبار"، الذي سيجري في اندونيسيا في 7-8 تموز/ يوليو.وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن سابقاً أن لقاء لافروف وبلينكين على هامش الاجتماع الوزاري لدول العشرين الكبار في إندونيسيا غير مخطط له.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية: نود أن تعطينا روسيا مناسبة للقاء ثنائي مع الوزير لافروف
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه ينبغي على روسيا أن تخلق مناسبة لتنظيم لقاء وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف.
واشنطن – سبوتنيك
. وقال ممثل الوزارة خلال مقابلة هاتفية: "نود أن تعطينا روسيا مناسبة للقاء ثنائي مع الوزير لافروف".
وأشار المتحدث إلى أن الوقت الحالي غير مناسب للقاء الوزيرين على هامش الاجتماع الوزاري "العشرين الكبار"، الذي سيجري في اندونيسيا في 7-8 تموز/ يوليو.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن سابقاً أن لقاء لافروف وبلينكين
على هامش الاجتماع الوزاري لدول العشرين الكبار في إندونيسيا غير مخطط له.