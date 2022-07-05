عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/الخارجية-الروسية-تتهم-الولايات-المتحدة-بدعم-الحرب-الباردة-1064687873.html
الخارجية الروسية تتهم الولايات المتحدة بدعم الحرب الباردة
الخارجية الروسية تتهم الولايات المتحدة بدعم الحرب الباردة
قال نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، إن روسيا لا تريد العودة إلى الحرب الباردة مع الغرب، والولايات المتحدة بحاجة إلى المواجهة لعدد من الأسباب. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T15:09+0000
2022-07-05T15:09+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101890/71/1018907161_0:30:2709:1554_1920x0_80_0_0_624be7d9dc6884f0eed66b47274f7cf6.jpg
وأضاف غروشكو في لقاء مع صحيفة "أغرومينت اي فاكت"، قائلا: "لا نريد العودة إلى الحرب الباردة. الناتو يفرضها علينا".وأشار إلى أن روسيا، على عكس الغرب، لا تتوسع، ولا تقيم قواعدها في مكان ما، ولا تحيط دول الناتو بقواتها، و"لا تتفاوض مع كوبا لوضع صواريخها هناك". وأوضح الدبلوماسي أن الحرب الباردة انتهت بانسحاب الاتحاد السوفيتي منها.وشدد على أنه "لعدد من الأسباب، تحتاج الولايات المتحدة الآن بالفعل إلى هذه المواجهة، وتقوم واشنطن بإعادة إنشائها باستخدام الناتو كأداة لتنفيذ خططها الجيوسياسية".وشدد غروشكو، "لذلك المواجهة ستستمر في الوقت الحالي. وأيضًا لأننا لن نلعب وفقًا للقواعد المفروضة علينا". وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن استكمال العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيوقف محاولات الغرب لتقويض القانون الدولي وتعزيز عالم أحادي القطب تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101890/71/1018907161_0:0:2709:2032_1920x0_80_0_0_4fb9ac114b6c2d3e558599091a89a985.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية تتهم الولايات المتحدة بدعم الحرب الباردة

15:09 GMT 05.07.2022
© AFP 2022 / John Thysألكسندر غروشكو، ممثل روسيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي
ألكسندر غروشكو، ممثل روسيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / John Thys
تابعنا عبرTelegram
قال نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، إن روسيا لا تريد العودة إلى الحرب الباردة مع الغرب، والولايات المتحدة بحاجة إلى المواجهة لعدد من الأسباب.
وأضاف غروشكو في لقاء مع صحيفة "أغرومينت اي فاكت"، قائلا: "لا نريد العودة إلى الحرب الباردة. الناتو يفرضها علينا".
وأشار إلى أن روسيا، على عكس الغرب، لا تتوسع، ولا تقيم قواعدها في مكان ما، ولا تحيط دول الناتو بقواتها، و"لا تتفاوض مع كوبا لوضع صواريخها هناك". وأوضح الدبلوماسي أن الحرب الباردة انتهت بانسحاب الاتحاد السوفيتي منها.
وشدد على أنه "لعدد من الأسباب، تحتاج الولايات المتحدة الآن بالفعل إلى هذه المواجهة، وتقوم واشنطن بإعادة إنشائها باستخدام الناتو كأداة لتنفيذ خططها الجيوسياسية".
وقال الدبلوماسي إن السبب في ذلك هو أن واشنطن تريد الحفاظ على ريادتها في العالم وعالم أحادي القطب، وكذلك "تحويل التكاليف الاقتصادية والمالية لهذا على حلفائها، بعد أن حققوا تبعيتهم السياسية والعسكرية".
وشدد غروشكو، "لذلك المواجهة ستستمر في الوقت الحالي. وأيضًا لأننا لن نلعب وفقًا للقواعد المفروضة علينا". وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن استكمال العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيوقف محاولات الغرب لتقويض القانون الدولي وتعزيز عالم أحادي القطب تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала