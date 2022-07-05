https://arabic.sputniknews.com/20220705/الخارجية-الروسية-تتهم-الولايات-المتحدة-بدعم-الحرب-الباردة-1064687873.html
الخارجية الروسية تتهم الولايات المتحدة بدعم الحرب الباردة
الخارجية الروسية تتهم الولايات المتحدة بدعم الحرب الباردة
قال نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، إن روسيا لا تريد العودة إلى الحرب الباردة مع الغرب، والولايات المتحدة بحاجة إلى المواجهة لعدد من الأسباب. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T15:09+0000
2022-07-05T15:09+0000
2022-07-05T15:09+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف غروشكو في لقاء مع صحيفة "أغرومينت اي فاكت"، قائلا: "لا نريد العودة إلى الحرب الباردة. الناتو يفرضها علينا".وأشار إلى أن روسيا، على عكس الغرب، لا تتوسع، ولا تقيم قواعدها في مكان ما، ولا تحيط دول الناتو بقواتها، و"لا تتفاوض مع كوبا لوضع صواريخها هناك". وأوضح الدبلوماسي أن الحرب الباردة انتهت بانسحاب الاتحاد السوفيتي منها.وشدد على أنه "لعدد من الأسباب، تحتاج الولايات المتحدة الآن بالفعل إلى هذه المواجهة، وتقوم واشنطن بإعادة إنشائها باستخدام الناتو كأداة لتنفيذ خططها الجيوسياسية".وشدد غروشكو، "لذلك المواجهة ستستمر في الوقت الحالي. وأيضًا لأننا لن نلعب وفقًا للقواعد المفروضة علينا". وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن استكمال العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيوقف محاولات الغرب لتقويض القانون الدولي وتعزيز عالم أحادي القطب تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية تتهم الولايات المتحدة بدعم الحرب الباردة
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قال نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، إن روسيا لا تريد العودة إلى الحرب الباردة مع الغرب، والولايات المتحدة بحاجة إلى المواجهة لعدد من الأسباب.
وأضاف غروشكو في لقاء مع صحيفة
"أغرومينت اي فاكت"، قائلا: "لا نريد العودة إلى الحرب الباردة. الناتو يفرضها علينا".
وأشار إلى أن روسيا، على عكس الغرب، لا تتوسع، ولا تقيم قواعدها في مكان ما، ولا تحيط دول الناتو بقواتها، و"لا تتفاوض مع كوبا لوضع صواريخها هناك". وأوضح الدبلوماسي أن الحرب الباردة انتهت بانسحاب الاتحاد السوفيتي منها.
وشدد على أنه "لعدد من الأسباب، تحتاج الولايات المتحدة الآن بالفعل إلى هذه المواجهة، وتقوم واشنطن بإعادة إنشائها
باستخدام الناتو كأداة لتنفيذ خططها الجيوسياسية".
وقال الدبلوماسي إن السبب في ذلك هو أن واشنطن تريد الحفاظ على ريادتها في العالم وعالم أحادي القطب، وكذلك "تحويل التكاليف الاقتصادية والمالية لهذا على حلفائها، بعد أن حققوا تبعيتهم السياسية والعسكرية".
وشدد غروشكو، "لذلك المواجهة ستستمر في الوقت الحالي. وأيضًا لأننا لن نلعب وفقًا للقواعد المفروضة علينا". وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن استكمال العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيوقف محاولات الغرب لتقويض القانون الدولي وتعزيز عالم أحادي القطب تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها.