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https://arabic.sputniknews.com/20220705/الدفاع-الروسية-مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-سو-25-أوكرانية-بمنطقة-خيرسون-1064664081.html
الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تسقط طائرة "سو-25" أوكرانية بمنطقة خيرسون
الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تسقط طائرة "سو-25" أوكرانية بمنطقة خيرسون
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف أنه نتيجة لمعركة جوية في منطقة خيرسون، أسقطت مقاتلة روسية طائرة أوكرانية من طراز سو-25. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T08:26+0000
2022-07-05T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال "أسقطت مقاتلة روسية طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة نوفوبراتسكوي بمنطقة خيرسون، نتيجة لمعركة جوية".كما قامت قوات الدفاع الجوي الروسية بإسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية، و3 صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا-أو"، و8 قذائف من راجمات الصواريخ.بالإضافة إلى ذلك، تم تحييد ما يصل إلى 150 جنديًا أوكرانيًا و 12 وحدة من المعدات العسكرية من اللواء الآلي 93 للقوات الأوكرانية في خاركوف.وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية قصفت أربع فصائل مدفعية أوكرانية من راجمات "أوراغان" و "غراد" في منطقة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع أصابت طائرات ومدفعية روسية ثلاثة مواقع قيادة، ومستودعين للذخيرة والأسلحة، وكذلك محطة رادار لمنظومة الدفاع الجوي إس-300 التابعة للجيش الأوكراني.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تسقط طائرة "سو-25" أوكرانية بمنطقة خيرسون

08:26 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 08:43 GMT 05.07.2022)
© Sputnik . Михаил Голенков / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلتان من طراز "سو-30"
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Михаил Голенков
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف أنه نتيجة لمعركة جوية في منطقة خيرسون، أسقطت مقاتلة روسية طائرة أوكرانية من طراز سو-25.
وقال "أسقطت مقاتلة روسية طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة نوفوبراتسكوي بمنطقة خيرسون، نتيجة لمعركة جوية".
كما قامت قوات الدفاع الجوي الروسية بإسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية، و3 صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا-أو"، و8 قذائف من راجمات الصواريخ.
وأكد أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، دمرت القوات الجوية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب بالقرب من ليماني بمنطقة نيكولايف، بالإضافة إلى موقعين للقيادة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك وأربعة مستودعات للذخيرة في منطقة خاركوف.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحييد ما يصل إلى 150 جنديًا أوكرانيًا و 12 وحدة من المعدات العسكرية من اللواء الآلي 93 للقوات الأوكرانية في خاركوف.
وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية قصفت أربع فصائل مدفعية أوكرانية من راجمات "أوراغان" و "غراد" في منطقة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابع أصابت طائرات ومدفعية روسية ثلاثة مواقع قيادة، ومستودعين للذخيرة والأسلحة، وكذلك محطة رادار لمنظومة الدفاع الجوي إس-300 التابعة للجيش الأوكراني.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:19 GMT
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