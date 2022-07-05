عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/الرئيس-التركي-نكثف-محادثاتنا-من-أجل-مرور-آمن-للحبوب-عبر-البحر-الأسود-1064696603.html
الرئيس التركي: نكثف محادثاتنا من أجل مرور آمن للحبوب عبر البحر الأسود
الرئيس التركي: نكثف محادثاتنا من أجل مرور آمن للحبوب عبر البحر الأسود
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستكثف المحادثات للوصول لمرور آمن للحبوب عبر البحر الأسود. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T18:56+0000
2022-07-05T18:56+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "سنعمل على تكثيف محادثاتنا خلال الأسبوع أو الأيام العشرة المقبلة للوصول إلى نتيجة".ولفت أن التطورات في المنطقة أظهرت بشكل ملموس أهمية تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.وقبل أيام، قال الرئيس التركي إن بلاده تواصل جهودها لحل أزمة تصدير الحبوب الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وذلك من خلال اتباع "سياسة متوازنة".يشار إلى أنَّ قادة العالم والمنظمات الدولية أثاروا مؤخرا مخاوف بشأن أزمة غذائية وشيكة وواسعة النطاق وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرين إلى تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وإخراج إنتاج المحاصيل عن مساره في واحدة من أكبر المناطق المنتجة للحبوب في العالم.وتمثل أوكرانيا وروسيا ما يقدر بنحو 30% من الصادرات العالمية من القمح و20% من الذرة و76% من دوار الشمس.واتهمت الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، ما يجعل الشحنات مستحيلة.وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/بيسكوف-الكرملين-ليس-لديه-معلومات-حول-احتجاز-سفينة-الحبوب-الروسية-في-تركيا-1064611636.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_40210c993a93b1beeaac1824a1a994d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

الرئيس التركي: نكثف محادثاتنا من أجل مرور آمن للحبوب عبر البحر الأسود

18:56 GMT 05.07.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستكثف المحادثات للوصول لمرور آمن للحبوب عبر البحر الأسود.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
بيسكوف: الكرملين ليس لديه معلومات حول احتجاز سفينة الحبوب الروسية في تركيا
أمس, 09:35 GMT
وقال الرئيس التركي: "سنعمل على تكثيف محادثاتنا خلال الأسبوع أو الأيام العشرة المقبلة للوصول إلى نتيجة".
ولفت أن التطورات في المنطقة أظهرت بشكل ملموس أهمية تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وقبل أيام، قال الرئيس التركي إن بلاده تواصل جهودها لحل أزمة تصدير الحبوب الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وذلك من خلال اتباع "سياسة متوازنة".
يشار إلى أنَّ قادة العالم والمنظمات الدولية أثاروا مؤخرا مخاوف بشأن أزمة غذائية وشيكة وواسعة النطاق وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرين إلى تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وإخراج إنتاج المحاصيل عن مساره في واحدة من أكبر المناطق المنتجة للحبوب في العالم.
وتمثل أوكرانيا وروسيا ما يقدر بنحو 30% من الصادرات العالمية من القمح و20% من الذرة و76% من دوار الشمس.
واتهمت الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، ما يجعل الشحنات مستحيلة.
وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала