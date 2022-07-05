https://arabic.sputniknews.com/20220705/الرئيس-التركي-نكثف-محادثاتنا-من-أجل-مرور-آمن-للحبوب-عبر-البحر-الأسود-1064696603.html
الرئيس التركي: نكثف محادثاتنا من أجل مرور آمن للحبوب عبر البحر الأسود
الرئيس التركي: نكثف محادثاتنا من أجل مرور آمن للحبوب عبر البحر الأسود
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستكثف المحادثات للوصول لمرور آمن للحبوب عبر البحر الأسود. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T18:56+0000
2022-07-05T18:56+0000
2022-07-05T18:56+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "سنعمل على تكثيف محادثاتنا خلال الأسبوع أو الأيام العشرة المقبلة للوصول إلى نتيجة".ولفت أن التطورات في المنطقة أظهرت بشكل ملموس أهمية تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.وقبل أيام، قال الرئيس التركي إن بلاده تواصل جهودها لحل أزمة تصدير الحبوب الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وذلك من خلال اتباع "سياسة متوازنة".يشار إلى أنَّ قادة العالم والمنظمات الدولية أثاروا مؤخرا مخاوف بشأن أزمة غذائية وشيكة وواسعة النطاق وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرين إلى تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وإخراج إنتاج المحاصيل عن مساره في واحدة من أكبر المناطق المنتجة للحبوب في العالم.وتمثل أوكرانيا وروسيا ما يقدر بنحو 30% من الصادرات العالمية من القمح و20% من الذرة و76% من دوار الشمس.واتهمت الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، ما يجعل الشحنات مستحيلة.وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/بيسكوف-الكرملين-ليس-لديه-معلومات-حول-احتجاز-سفينة-الحبوب-الروسية-في-تركيا-1064611636.html
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أخبار تركيا اليوم
الرئيس التركي: نكثف محادثاتنا من أجل مرور آمن للحبوب عبر البحر الأسود
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستكثف المحادثات للوصول لمرور آمن للحبوب عبر البحر الأسود.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال الرئيس التركي: "سنعمل على تكثيف محادثاتنا خلال الأسبوع أو الأيام العشرة المقبلة للوصول إلى نتيجة".
ولفت أن التطورات في المنطقة أظهرت بشكل ملموس أهمية تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وقبل أيام، قال الرئيس التركي إن بلاده تواصل جهودها لحل أزمة تصدير الحبوب
الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وذلك من خلال اتباع "سياسة متوازنة".
يشار إلى أنَّ قادة العالم والمنظمات الدولية أثاروا مؤخرا مخاوف بشأن أزمة غذائية وشيكة وواسعة النطاق وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرين إلى تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وإخراج إنتاج المحاصيل عن مساره في واحدة من أكبر المناطق المنتجة للحبوب في العالم.
وتمثل أوكرانيا وروسيا ما يقدر بنحو 30% من الصادرات العالمية من القمح و20% من الذرة و76% من دوار الشمس.
واتهمت الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، ما يجعل الشحنات مستحيلة.
وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.