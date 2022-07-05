الرئيس الجزائري يجمع بين عباس وهنية في لقاء تاريخي... صور
20:22 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 20:24 GMT 05.07.2022)
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، في لقاء تاريخي، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".
وذكرت صحيفة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الجزائري جمع في لقاء تاريخي لم يجر منذ سنوات طويلة، بين محمود عباس وإسماعيل هنية، وهو اللقاء الذي جرى بقصر المؤتمرات في الجزائر العاصمة.
כלי תקשורת באלג'יריה פרסמו תמונות מפגישה נדירה בין מנהיג חמאס, איסמאעיל הנייה, לבין יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן. את הפגישה יזם נשיא אלג'יריה, עבד אל-מג'יד תבון. השניים השתתפו היום באירועי יום העצמאות ה-60 של אלג'יריה. מדובר בפגישה ראשונה בין השניים אחרי כמה שנים@GalAharonovich pic.twitter.com/apnLSi2LYH— כאן חדשות (@kann_news) July 5, 2022
وجاء اللقاء التاريخي على هامش الاحتفالات الجزائرية بالذكرى الـ60 للاستقلال، حيث حضر عباس وهنية كضيفي شرف في الاستعراض العسكري الذي نظمته الجزائر بهذه المناسبة.
לחיצת יד ראשונה אחרי שנים: אבו מאזן ויו״ר הלשכה המדינית של חמאס הנייה נפגשו— חדשות 13 (@newsisrael13) July 5, 2022
צפו בתיעוד - https://t.co/CP4I2Hrak1@Generalzini pic.twitter.com/T0yEnIUPkl
ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه منذ سنوات طويلة لم تنجح المحاولات الفلسطينية في لم شمل أو جمع هنية بعباس، في وقت نجح الرئيس الجزائري في ذلك، اليوم، حينما جمع بينهما على هامش الاحتفالات الجزائرية بالذكرى الستين للاستقلال.