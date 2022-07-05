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الرئيس الجزائري يجمع بين عباس وهنية في لقاء تاريخي... صور
الرئيس الجزائري يجمع بين عباس وهنية في لقاء تاريخي... صور
جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، في لقاء تاريخي، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس". 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T20:22+0000
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وذكرت صحيفة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الجزائري جمع في لقاء تاريخي لم يجر منذ سنوات طويلة، بين محمود عباس وإسماعيل هنية، وهو اللقاء الذي جرى بقصر المؤتمرات في الجزائر العاصمة.وجاء اللقاء التاريخي على هامش الاحتفالات الجزائرية بالذكرى الـ60 للاستقلال، حيث حضر عباس وهنية كضيفي شرف في الاستعراض العسكري الذي نظمته الجزائر بهذه المناسبة.ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه منذ سنوات طويلة لم تنجح المحاولات الفلسطينية في لم شمل أو جمع هنية بعباس، في وقت نجح الرئيس الجزائري في ذلك، اليوم، حينما جمع بينهما على هامش الاحتفالات الجزائرية بالذكرى الستين للاستقلال.
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أخبار العالم العربي, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم

الرئيس الجزائري يجمع بين عباس وهنية في لقاء تاريخي... صور

20:22 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 20:24 GMT 05.07.2022)
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، في لقاء تاريخي، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".
وذكرت صحيفة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الجزائري جمع في لقاء تاريخي لم يجر منذ سنوات طويلة، بين محمود عباس وإسماعيل هنية، وهو اللقاء الذي جرى بقصر المؤتمرات في الجزائر العاصمة.
وجاء اللقاء التاريخي على هامش الاحتفالات الجزائرية بالذكرى الـ60 للاستقلال، حيث حضر عباس وهنية كضيفي شرف في الاستعراض العسكري الذي نظمته الجزائر بهذه المناسبة.
ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه منذ سنوات طويلة لم تنجح المحاولات الفلسطينية في لم شمل أو جمع هنية بعباس، في وقت نجح الرئيس الجزائري في ذلك، اليوم، حينما جمع بينهما على هامش الاحتفالات الجزائرية بالذكرى الستين للاستقلال.
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