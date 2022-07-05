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السياحة العراقية تدعو لوقف التعامل مع شركات مصرية
السياحة العراقية تدعو لوقف التعامل مع شركات مصرية
دعت هيئة السياحة العراقية، إلى وقف تعامل الشركات السياحية في البلاد مع شركات مصرية، موضحة أن هذه الدعوة جاءت على خلفية شكاوى تلقتها من سياح عراقيين. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T18:16+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن هيئة السياحة العراقية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقالت الهيئة إنها "أوعزت بإيقاف تعامل شركات السياحة العراقية مع شركات السياحة المصرية".وعزت الهيئة قرارها إلى "كثرة الشكاوى المقدمة من المواطنين العراقيين ضد الشركات المصرية من تعرضهم إلى الاستغلال من قبل البعض منها"، على حد وصفها.وذكرت وثيقة موقعة من رئيس هيئة السياحة، ظافر مهدي عبد الله، أسماء مجموعة من الشركات المصرية بعينها.وأكدت أن الهدف من القرار هو "الحد من استغلال السائح العراقي" من قبل هذه الشركات "لحين إيجاد حل لظاهرة استغلال السائح العراقي"، على حد تعبيرها.
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أخبار العراق اليوم, أخبار مصر الآن

السياحة العراقية تدعو لوقف التعامل مع شركات مصرية

18:16 GMT 05.07.2022
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Karim Kadim
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دعت هيئة السياحة العراقية، إلى وقف تعامل الشركات السياحية في البلاد مع شركات مصرية، موضحة أن هذه الدعوة جاءت على خلفية شكاوى تلقتها من سياح عراقيين.
جاء هذا في بيان صادر عن هيئة السياحة العراقية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقالت الهيئة إنها "أوعزت بإيقاف تعامل شركات السياحة العراقية مع شركات السياحة المصرية".
وعزت الهيئة قرارها إلى "كثرة الشكاوى المقدمة من المواطنين العراقيين ضد الشركات المصرية من تعرضهم إلى الاستغلال من قبل البعض منها"، على حد وصفها.
وذكرت وثيقة موقعة من رئيس هيئة السياحة، ظافر مهدي عبد الله، أسماء مجموعة من الشركات المصرية بعينها.
وأكدت أن الهدف من القرار هو "الحد من استغلال السائح العراقي" من قبل هذه الشركات "لحين إيجاد حل لظاهرة استغلال السائح العراقي"، على حد تعبيرها.
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