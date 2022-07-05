https://arabic.sputniknews.com/20220705/الشرطة-العراقية-تعلن-تراجع-نسبة-الجريمة-في-البلاد-1064671309.html
الشرطة العراقية تعلن تراجع نسبة الجريمة في البلاد
الشرطة العراقية تعلن تراجع نسبة الجريمة في البلاد
أعلنت وزارة الداخلية، في العراق، انفخاض نسبة الجريمة في البلاد مقارنة بالأعوام السابقة. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T11:11+0000
2022-07-05T11:11+0000
2022-07-05T11:11+0000
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مدير قسم مسرح الجريمة، الأدلة الجنائية، في وزارة الداخلية، العقيد عدنان فخري نوري قوله إن "مستوى الجريمة في البلاد انخفض عن الأعوام السابقة وهناك تفاوت في النسبة بحسب الظروف".ولفت إلى أن "دور المخدرات كبير جدا في ارتفاع نسبة الجريمة، بالاضافة إلى أنها أصبحت تؤثر بشكل واسع على المجتمع ولا يمكن نكران ذلك".ولفت المسؤول في الشرطة العراقية إلى أن "الكشف عن الجريمة يتم من خلال تضافر الجهود وتعاون المواطنين من الأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن "القبض على الجاني يتم خلال الكشف عن الجريمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220612/الداخلية-العراقية-تكشف-عن-إجراء-ساهم-في-خفض-معدل-الجريمة-داخل-بغداد-1063466923.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الشرطة العراقية تعلن تراجع نسبة الجريمة في البلاد
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أعلنت وزارة الداخلية، في العراق، انفخاض نسبة الجريمة في البلاد مقارنة بالأعوام السابقة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن مدير قسم مسرح الجريمة، الأدلة الجنائية، في وزارة الداخلية، العقيد عدنان فخري نوري قوله إن "مستوى الجريمة في البلاد انخفض عن الأعوام السابقة وهناك تفاوت في النسبة بحسب الظروف".
وأكد نوري أن "الجرائم المكتشفة تمثل نسبة جيدة".
ولفت إلى أن "دور المخدرات كبير جدا في ارتفاع نسبة الجريمة، بالاضافة إلى أنها أصبحت تؤثر بشكل واسع على المجتمع ولا يمكن نكران ذلك".
ولفت المسؤول في الشرطة العراقية إلى أن "الكشف عن الجريمة يتم من خلال تضافر الجهود وتعاون المواطنين من الأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن "القبض على الجاني يتم خلال الكشف عن الجريمة".