https://arabic.sputniknews.com/20220705/العراق-تسجيل-هزة-أرضية-بقوة-41-درجة-في-السليمانية-1064701825.html
العراق... تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في السليمانية
العراق... تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في السليمانية
سجلت المراصد الزلزالية في وزارة النقل العراقية، وقوع هزة أرضية، مساء اليوم الثلاثاء، في محافظة السليمانية بقوة 4.1 درجة. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T20:48+0000
2022-07-05T20:48+0000
2022-07-05T20:48+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة أن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 04:43:50 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية.وأضافت الوزارة أن المواطنين شعروا بالهزة في المنطقة، وأنها ستوافيهم بالمستجدات.ودعت وزارة النقل المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/العراق-يرصد-زيادة-لافتة-في-إصابات-كورونا-والسلطات-تسجل-أكثر-من-4500-حالة-خلال-24-ساعة-1064686396.html
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أخبار العراق اليوم
العراق... تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في السليمانية
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سجلت المراصد الزلزالية في وزارة النقل العراقية، وقوع هزة أرضية، مساء اليوم الثلاثاء، في محافظة السليمانية بقوة 4.1 درجة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
عن الوزارة أن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 04:43:50 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية.
وأضافت الوزارة أن المواطنين شعروا بالهزة في المنطقة، وأنها ستوافيهم بالمستجدات.
ودعت وزارة النقل المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.