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العراق... عودة إصابات كورونا للارتفاع مرة أخرى
العراق... عودة إصابات كورونا للارتفاع مرة أخرى
أعلنت وزارة الصحة العراقية أن العراق من أفضل الدول في محاربة فيروس كورونا، وتصل إلى المرتبة الثالثة بين أول 10 دول عالميا. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:00+0000
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العراق
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، أكت الوزارة أن إصابات فيروس كورونا عادت للارتفاع مرة أخرى، بسبب تهاون المواطنين في الإجراءات الوقائية. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، أن بلاده في معركة مع مسببات المرض. وأضاف سيف البدر أن ضعف الإقبال على أخذ اللقاحات ضد فيروس كورونا، أدى لزيادة الإصابات مرة أخرى. وكانت الوزارة العراقية أوضحت أن الإقبال على لقاحات كورونا توقف في العراق عند الجرعة الثانية، بينما وصلت بعض دول العالم غلى الجرعة الخامسة.
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العراق

العراق... عودة إصابات كورونا للارتفاع مرة أخرى

09:00 GMT 05.07.2022
© Photo /  Iraqi Ministry of Foreign Affairsأذربيجان تقدم مساعدات إلى العراق لمواجهة فيروس كورونا
أذربيجان تقدم مساعدات إلى العراق لمواجهة فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Photo /  Iraqi Ministry of Foreign Affairs
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أعلنت وزارة الصحة العراقية أن العراق من أفضل الدول في محاربة فيروس كورونا، وتصل إلى المرتبة الثالثة بين أول 10 دول عالميا.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، أكت الوزارة أن إصابات فيروس كورونا عادت للارتفاع مرة أخرى، بسبب تهاون المواطنين في الإجراءات الوقائية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، أن بلاده في معركة مع مسببات المرض. وأضاف سيف البدر أن ضعف الإقبال على أخذ اللقاحات ضد فيروس كورونا، أدى لزيادة الإصابات مرة أخرى.
وكانت الوزارة العراقية أوضحت أن الإقبال على لقاحات كورونا توقف في العراق عند الجرعة الثانية، بينما وصلت بعض دول العالم غلى الجرعة الخامسة.
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