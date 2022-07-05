https://arabic.sputniknews.com/20220705/العراق-عودة-إصابات-كورونا-للارتفاع-مرة-أخرى-1064665153.html
العراق... عودة إصابات كورونا للارتفاع مرة أخرى
العراق... عودة إصابات كورونا للارتفاع مرة أخرى
أعلنت وزارة الصحة العراقية أن العراق من أفضل الدول في محاربة فيروس كورونا، وتصل إلى المرتبة الثالثة بين أول 10 دول عالميا. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:00+0000
2022-07-05T09:00+0000
2022-07-05T09:00+0000
العراق
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، أكت الوزارة أن إصابات فيروس كورونا عادت للارتفاع مرة أخرى، بسبب تهاون المواطنين في الإجراءات الوقائية. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، أن بلاده في معركة مع مسببات المرض. وأضاف سيف البدر أن ضعف الإقبال على أخذ اللقاحات ضد فيروس كورونا، أدى لزيادة الإصابات مرة أخرى. وكانت الوزارة العراقية أوضحت أن الإقبال على لقاحات كورونا توقف في العراق عند الجرعة الثانية، بينما وصلت بعض دول العالم غلى الجرعة الخامسة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق
العراق... عودة إصابات كورونا للارتفاع مرة أخرى
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أعلنت وزارة الصحة العراقية أن العراق من أفضل الدول في محاربة فيروس كورونا، وتصل إلى المرتبة الثالثة بين أول 10 دول عالميا.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي
، أكت الوزارة أن إصابات فيروس كورونا عادت للارتفاع مرة أخرى، بسبب تهاون المواطنين في الإجراءات الوقائية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، أن بلاده في معركة مع مسببات المرض. وأضاف سيف البدر أن ضعف الإقبال على أخذ اللقاحات ضد فيروس كورونا، أدى لزيادة الإصابات مرة أخرى.
وكانت الوزارة العراقية أوضحت أن الإقبال على لقاحات كورونا توقف في العراق عند الجرعة الثانية، بينما وصلت بعض دول العالم غلى الجرعة الخامسة.