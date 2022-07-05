https://arabic.sputniknews.com/20220705/العراق-وصول-أكثر-من-40-ألف-طن-من-الرز-التايلندي-1064664884.html
العراق... وصول أكثر من 40 ألف طن من الرز التايلندي
العراق... وصول أكثر من 40 ألف طن من الرز التايلندي
أفادت وزارة التجارة العراقية بوصول باخرة محملة بـ 43 ألف طن من مادة الرز التايلندي، وذلك ضمن السلة الغذائية الخامسة للعام 2022. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T08:45+0000
2022-07-05T08:45+0000
2022-07-05T08:45+0000
العالم العربي
العراق
إهذار الغذاء
أرز
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وقالت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بيان صادر، إن "فريقا فنيا رقابيا من فاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية بشركة الغذائية ودائرة الرقابة التجارية قام بسحب نماذج الرز من على ظهر الباخرة، وذلك بعد وصولهم بساعة متأخرة من الليل بغية القيام بفحصه فحصا أوليا".وأضافت "تم إرسال هذه النماذج إلى مختبر قسم السيطرة النوعية مركز الشركة في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل إطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء".هذا وتتحدث تقارير عالمية عن أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم يتهم فيها الغرب روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لكن روسيا تنفي المزاعم الغربية وتعلن أنها مستعدة لضمان حماية سير السفن التجارية التي تحمل المواد الغذائية بشرط أن ترفع كييف الألغام التي زرعتها في طريق السفن التجارية على السواحل المطلة على البحر الأسود.
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, إهذار الغذاء, أرز
العراق... وصول أكثر من 40 ألف طن من الرز التايلندي
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أفادت وزارة التجارة العراقية بوصول باخرة محملة بـ 43 ألف طن من مادة الرز التايلندي، وذلك ضمن السلة الغذائية الخامسة للعام 2022.
وقالت الشركة
العامة لتجارة المواد الغذائية في بيان صادر، إن "فريقا فنيا رقابيا من فاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية بشركة الغذائية ودائرة الرقابة التجارية قام بسحب نماذج الرز من على ظهر الباخرة، وذلك بعد وصولهم بساعة متأخرة من الليل بغية القيام بفحصه فحصا أوليا".
وأضافت "تم إرسال هذه النماذج إلى مختبر قسم السيطرة النوعية مركز الشركة في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل إطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء".
هذا وتتحدث تقارير عالمية عن أزمة غذائية مقبلة تهدد العالم يتهم فيها الغرب روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لكن روسيا تنفي المزاعم الغربية وتعلن أنها مستعدة لضمان حماية سير السفن التجارية التي تحمل المواد الغذائية بشرط أن ترفع كييف الألغام التي زرعتها في طريق السفن التجارية على السواحل المطلة على البحر الأسود.