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https://arabic.sputniknews.com/20220705/الفنانة-البحرينية-وفاء-مكي-تنشر-أول-فيديو-لحادث-تسبب-في-وضع-ابنتها-في-حالة-حرجة-1064688188.html
الفنانة البحرينية وفاء مكي تنشر أول فيديو لحادث تسبب في وضع ابنتها في "حالة حرجة"
الفنانة البحرينية وفاء مكي تنشر أول فيديو لحادث تسبب في وضع ابنتها في "حالة حرجة"
نشرت الفنانة البحرينية، وفاء مكي، أول مقطع مصور لحادث سير عنيف تعرضت له ابنتها. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T15:18+0000
2022-07-05T15:18+0000
مجتمع
منوعات
البحرين
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وشاركت مكي الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، مؤكدة أن حالتها حرجة.وبدأت وفاء مكي مسيرتها على خشبة المسرح في عام 1995، وحققت نجاحا كبيرا من مشاركتها في مسلسل "الداية"، من إنتاج عام 2008، والذي وقفت فيه أمام الممثلة الكويتية، حياة الفهد.وكانت آخر الأعمال الفنية لوفاء مكي مسلسل "حينما تعزف الريح"، وهو من تأليف نعيم نور، وإخراج يوسف البلوشي، ويشاركها بطولته جاسم النبهان وفخرية خميس.
البحرين
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مجتمع, منوعات, البحرين

الفنانة البحرينية وفاء مكي تنشر أول فيديو لحادث تسبب في وضع ابنتها في "حالة حرجة"

15:18 GMT 05.07.2022
CC0 / blickpixel / accidentحادث سيارة
حادث سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
حادث سيارة
CC0 / blickpixel / accident
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نشرت الفنانة البحرينية، وفاء مكي، أول مقطع مصور لحادث سير عنيف تعرضت له ابنتها.
وشاركت مكي الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، مؤكدة أن حالتها حرجة.
وبدأت وفاء مكي مسيرتها على خشبة المسرح في عام 1995، وحققت نجاحا كبيرا من مشاركتها في مسلسل "الداية"، من إنتاج عام 2008، والذي وقفت فيه أمام الممثلة الكويتية، حياة الفهد.
وكانت آخر الأعمال الفنية لوفاء مكي مسلسل "حينما تعزف الريح"، وهو من تأليف نعيم نور، وإخراج يوسف البلوشي، ويشاركها بطولته جاسم النبهان وفخرية خميس.
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