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القوات المسلحة الروسية تهيئ الظروف لتشغيل ممرين إنسانيين بحريين
القوات المسلحة الروسية تهيئ الظروف لتشغيل ممرين إنسانيين بحريين
قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع في روسيا، إن القوات المسلحة الروسية هيأت الظروف لتشغيل ممرين إنسانيين بحريين في البحر الأسود وبحر... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T19:22+0000
2022-07-05T19:36+0000
العالم
روسيا
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وأضاف أن القوات المسلحة الروسية هيأت الظروف اللازمة لعمل ممرين بحريين إنسانيين، وهما ممرات آمنة لحركة السفن.وتواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتشددين.
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العالم, روسيا

القوات المسلحة الروسية تهيئ الظروف لتشغيل ممرين إنسانيين بحريين

19:22 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 19:36 GMT 05.07.2022)
© AP Photoامرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022
امرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AP Photo
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قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع في روسيا، إن القوات المسلحة الروسية هيأت الظروف لتشغيل ممرين إنسانيين بحريين في البحر الأسود وبحر آزوف.
وأضاف أن القوات المسلحة الروسية هيأت الظروف اللازمة لعمل ممرين بحريين إنسانيين، وهما ممرات آمنة لحركة السفن.
وتواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتشددين.
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