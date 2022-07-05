عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/الكشف-عن-تقنية-روسية-متفوقة-عالميا-1064663367.html
الكشف عن تقنية روسية متفوقة عالميا
الكشف عن تقنية روسية متفوقة عالميا
أعلن نائب رئيس وزراء روسيا عن مجال التقنية والتكنولوجيا الذي تتقدم فيه روسيا على الدول الأخرى. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T08:18+0000
2022-07-05T08:18+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103526/72/1035267261_0:0:2235:1257_1920x0_80_0_0_f4b138c416e29cf2667d366cb190e7c9.jpg
وأوضح يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، للمشاركين في ندوة "مهندسي المستقبل" أن التقنية الروسية المتفوقة عالميًا هي الليزر النتريدي:أفشي لكم سرا. فقد حققنا تقدما كبيرا على المستوى العالمي في مجال الليزر النتريدي. في تقديري يقاس التقدم بـ3 إلى 5 أعوام.وأشار إلى أن المهندسين الروس تمكنوا من إيجاد حلول شيقة منها إيصال شعاع ليزري بقوة محددة إلى الهدف والمحافظة عليه مسلطًا على هذا الهدف.وقد أعلن بوريسوف في مايو/أيار الماضي عن وجود جهاز الليزر "زاديرا" الذي يستطيع شعاعه اختراق طائرات على بعد 5 كيلومترات. وهناك ليزر آخر يسمى "بيريسفيت" يقدر على تعطيل أجهزة أقمار التجسس الصناعية على بعد 1.5 ألف كيلومتر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103526/72/1035267261_373:0:2085:1284_1920x0_80_0_0_d86d9a9a8e8df5f2b86a23751c9e2284.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الكشف عن تقنية روسية متفوقة عالميا

08:18 GMT 05.07.2022
© Russian Ministry of Defense / الذهاب إلى بنك الصورنظام ليزر "بيريسفيت"
نظام ليزر بيريسفيت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Russian Ministry of Defense
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب رئيس وزراء روسيا عن مجال التقنية والتكنولوجيا الذي تتقدم فيه روسيا على الدول الأخرى.
وأوضح يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، للمشاركين في ندوة "مهندسي المستقبل" أن التقنية الروسية المتفوقة عالميًا هي الليزر النتريدي:
أفشي لكم سرا. فقد حققنا تقدما كبيرا على المستوى العالمي في مجال الليزر النتريدي. في تقديري يقاس التقدم بـ3 إلى 5 أعوام.
وأشار إلى أن المهندسين الروس تمكنوا من إيجاد حلول شيقة منها إيصال شعاع ليزري بقوة محددة إلى الهدف والمحافظة عليه مسلطًا على هذا الهدف.
وقد أعلن بوريسوف في مايو/أيار الماضي عن وجود جهاز الليزر "زاديرا" الذي يستطيع شعاعه اختراق طائرات على بعد 5 كيلومترات. وهناك ليزر آخر يسمى "بيريسفيت" يقدر على تعطيل أجهزة أقمار التجسس الصناعية على بعد 1.5 ألف كيلومتر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала