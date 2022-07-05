https://arabic.sputniknews.com/20220705/الكشف-عن-تقنية-روسية-متفوقة-عالميا-1064663367.html
الكشف عن تقنية روسية متفوقة عالميا
الكشف عن تقنية روسية متفوقة عالميا
أعلن نائب رئيس وزراء روسيا عن مجال التقنية والتكنولوجيا الذي تتقدم فيه روسيا على الدول الأخرى. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T08:18+0000
2022-07-05T08:18+0000
2022-07-05T08:18+0000
روسيا
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وأوضح يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، للمشاركين في ندوة "مهندسي المستقبل" أن التقنية الروسية المتفوقة عالميًا هي الليزر النتريدي:أفشي لكم سرا. فقد حققنا تقدما كبيرا على المستوى العالمي في مجال الليزر النتريدي. في تقديري يقاس التقدم بـ3 إلى 5 أعوام.وأشار إلى أن المهندسين الروس تمكنوا من إيجاد حلول شيقة منها إيصال شعاع ليزري بقوة محددة إلى الهدف والمحافظة عليه مسلطًا على هذا الهدف.وقد أعلن بوريسوف في مايو/أيار الماضي عن وجود جهاز الليزر "زاديرا" الذي يستطيع شعاعه اختراق طائرات على بعد 5 كيلومترات. وهناك ليزر آخر يسمى "بيريسفيت" يقدر على تعطيل أجهزة أقمار التجسس الصناعية على بعد 1.5 ألف كيلومتر.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكشف عن تقنية روسية متفوقة عالميا
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أعلن نائب رئيس وزراء روسيا عن مجال التقنية والتكنولوجيا الذي تتقدم فيه روسيا على الدول الأخرى.
وأوضح
يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، للمشاركين في ندوة "مهندسي المستقبل" أن التقنية الروسية المتفوقة عالميًا هي الليزر النتريدي:
أفشي لكم سرا. فقد حققنا تقدما كبيرا على المستوى العالمي في مجال الليزر النتريدي. في تقديري يقاس التقدم بـ3 إلى 5 أعوام.
وأشار إلى أن المهندسين الروس تمكنوا من إيجاد حلول شيقة منها إيصال شعاع ليزري بقوة محددة إلى الهدف والمحافظة عليه مسلطًا على هذا الهدف.
وقد أعلن بوريسوف في مايو/أيار الماضي عن وجود جهاز الليزر "زاديرا" الذي يستطيع شعاعه اختراق طائرات على بعد 5 كيلومترات. وهناك ليزر آخر يسمى "بيريسفيت" يقدر على تعطيل أجهزة أقمار التجسس الصناعية على بعد 1.5 ألف كيلومتر.