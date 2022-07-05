https://arabic.sputniknews.com/20220705/الكويت-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-إيران-لمكافحة-العواصف-الترابية-1064690737.html
الكويت توقع مذكرة تفاهم مع إيران لمكافحة العواصف الترابية
الكويت توقع مذكرة تفاهم مع إيران لمكافحة العواصف الترابية
أعلنت الكويت وإيران، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم لمواجهة العواصف الترابية والرملية التي تزايدت بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T16:06+0000
2022-07-05T16:06+0000
2022-07-05T16:06+0000
أخبار إيران
أخبار الكويت اليوم
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جاء هذا في تصريحات لمدير عام الهيئة العامة للبيئة الكويتية، الشيخ عبد الله الأحمد الحمود الصباح، على هامش حفل التوقيع على المذكرة، بحسب صحيفة "الرأي".وقال المسؤول الكويتي إن حكومة بلاده تتعاون بشكل كبير مع الدول الإقليمية للاستفادة من تجاربها ونقلها إلى الكويت.وأوضح أن دولة الكويت تسعى بالتعاون مع كل الجهات الحكومية لزيادة الأحزمة الخضراء للتقليل من آثار العواصف الترابية في البلاد.من جهته، قال نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة حماية البيئة، علي سلاجقة، إن المذكرة الموقعة اليوم بين الكويت وإيران تشمل مجالات مختلفة للتعاون البيئي.لكنه أوضح أن هناك تركيزا على مكافحة العواصف الترابية والرملية والغبار التي أصبحت ظاهرة متكررة خلال السنوات الأخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/مصر-الأرصاد-الجوية-تحذر-من-عاصفة-ترابية--1064209394.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم
الكويت توقع مذكرة تفاهم مع إيران لمكافحة العواصف الترابية
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أعلنت الكويت وإيران، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم لمواجهة العواصف الترابية والرملية التي تزايدت بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة.
جاء هذا في تصريحات لمدير عام الهيئة العامة للبيئة الكويتية، الشيخ عبد الله الأحمد الحمود الصباح، على هامش حفل التوقيع على المذكرة، بحسب صحيفة "الرأي"
.
وقال المسؤول الكويتي إن حكومة بلاده تتعاون بشكل كبير مع الدول الإقليمية للاستفادة من تجاربها ونقلها إلى الكويت.
وأوضح أن دولة الكويت تسعى بالتعاون مع كل الجهات الحكومية لزيادة الأحزمة الخضراء للتقليل من آثار العواصف الترابية
في البلاد.
من جهته، قال نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة حماية البيئة، علي سلاجقة، إن المذكرة الموقعة اليوم بين الكويت وإيران تشمل مجالات مختلفة للتعاون البيئي.
لكنه أوضح أن هناك تركيزا على مكافحة العواصف الترابية والرملية والغبار التي أصبحت ظاهرة متكررة خلال السنوات الأخيرة.