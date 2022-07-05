https://arabic.sputniknews.com/20220705/النائب-العام-السوداني-لن-يفلت-أي-متهم-في-أحداث-30-يونيو-من-العقاب-1064668389.html

النائب العام السوداني: لن يفلت أي متهم في أحداث 30 يونيو من العقاب

النائب العام السوداني: لن يفلت أي متهم في أحداث 30 يونيو من العقاب

أكد النائب العام السوداني المكلف، خليفة أحمد خليفة، أن كل من ثبت تورطه في أحداث 30 يونيو لن يفلت من العقاب. 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T09:47+0000

2022-07-05T09:47+0000

2022-07-05T09:47+0000

أخبار السودان اليوم

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ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، سونا، قال خليفة: "سنلاحق الجناة، وسنقدم كل من يثبت تورطه في الأحداث للمحاكمة، ولن يفلت أي متهم من العقاب".وكان النائب العام السوداني قد أمر بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث مواكب 30 يونيو 2020، بموجب قرار رقم 18/2022 في الثالث من يوليو الحالي.ونفت إدارة الإعلام بالنيابة العامة ما تم تداوله من صدور أي قرار أو أمر أو مصادقة من النيابة العامة لفض اعتصام المؤسسة الخرطوم بحري أو غيرها.

https://arabic.sputniknews.com/20210122/لجنة-تفكيك-30-يونيو-بالسودان-هذه-هي-الجهات-التي-تعيق-عملنا-1047875623.html

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أخبار السودان اليوم