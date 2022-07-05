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النائب العام السوداني: لن يفلت أي متهم في أحداث 30 يونيو من العقاب
النائب العام السوداني: لن يفلت أي متهم في أحداث 30 يونيو من العقاب
أكد النائب العام السوداني المكلف، خليفة أحمد خليفة، أن كل من ثبت تورطه في أحداث 30 يونيو لن يفلت من العقاب. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:47+0000
2022-07-05T09:47+0000
أخبار السودان اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، سونا، قال خليفة: "سنلاحق الجناة، وسنقدم كل من يثبت تورطه في الأحداث للمحاكمة، ولن يفلت أي متهم من العقاب".وكان النائب العام السوداني قد أمر بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث مواكب 30 يونيو 2020، بموجب قرار رقم 18/2022 في الثالث من يوليو الحالي.ونفت إدارة الإعلام بالنيابة العامة ما تم تداوله من صدور أي قرار أو أمر أو مصادقة من النيابة العامة لفض اعتصام المؤسسة الخرطوم بحري أو غيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20210122/لجنة-تفكيك-30-يونيو-بالسودان-هذه-هي-الجهات-التي-تعيق-عملنا-1047875623.html
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أخبار السودان اليوم

النائب العام السوداني: لن يفلت أي متهم في أحداث 30 يونيو من العقاب

09:47 GMT 05.07.2022
© AFP 2022 / -رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا جديدا لإنهاء الأزمة في السودان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا جديدا لإنهاء الأزمة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / -
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أكد النائب العام السوداني المكلف، خليفة أحمد خليفة، أن كل من ثبت تورطه في أحداث 30 يونيو لن يفلت من العقاب.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، سونا، قال خليفة: "سنلاحق الجناة، وسنقدم كل من يثبت تورطه في الأحداث للمحاكمة، ولن يفلت أي متهم من العقاب".
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص المحاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2021
لجنة تفكيك 30 يونيو بالسودان: هذه هي الجهات التي تعيق عملنا
22 يناير 2021, 08:51 GMT
وكان النائب العام السوداني قد أمر بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث مواكب 30 يونيو 2020، بموجب قرار رقم 18/2022 في الثالث من يوليو الحالي.

وقالت إدارة الإعلام في النيابة العامة السودانية إن خليفة وجه بالعمل على حماية المواكب السلمية ووضع كافة التدابير القانونية لذلك.

ونفت إدارة الإعلام بالنيابة العامة ما تم تداوله من صدور أي قرار أو أمر أو مصادقة من النيابة العامة لفض اعتصام المؤسسة الخرطوم بحري أو غيرها.
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