https://arabic.sputniknews.com/20220705/النرويج-تحذر-من-احتمال-قطع-إمدادات-الغاز-عن-الممكة-المتحدة-1064692749.html

النرويج تحذر من احتمال قطع إمدادات الغاز عن الممكة المتحدة

النرويج تحذر من احتمال قطع إمدادات الغاز عن الممكة المتحدة

حذرت النرويج من أن صادرات الغاز إلى المملكة المتحدة قد تتوقف في نهاية هذا الأسبوع، إذا تصاعد الإضراب العمالي، والذي يهدد ما يصل إلى 60% من إمدادات الدولة... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T16:55+0000

2022-07-05T16:55+0000

2022-07-05T16:55+0000

اقتصاد

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أغلقت شركة الطاقة النرويجية المدعومة من الدولة "إكوينور"، بالفعل ثلاثة حقول نفط وغاز منذ بدء الإضرابات مساء الاثنين بسبب مطالبات بزيادة الرواتب للتعويض عن ارتفاع التضخم، في خطوة ساعدت على دفع أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، بحسب "فايننشال تايمز".قالت "جاسكو" النرويجية، مشغل خط الأنابيب المملوك للدولة، للصحيفة إنه "في أسوأ السيناريوهات، قد تتوقف عمليات التسليم إلى المملكة المتحدة تماما"، حيث يخطط العمال المضربون لتمديد الإغلاق يوم السبت ليشمل مركز توزيع رئيسي يزود المملكة المتحدة.يأتي التهديد للإمدادات النرويجية في الوقت الذي تسارع فيه الدول الأوروبية بالفعل لملء المخازن قبل الشتاء. تحولت أوروبا إلى النرويج، ثاني أكبر مورد للغاز لها تقليديا بعد روسيا، لسد الفجوة في إمدادات الطاقة.أصبحت المملكة المتحدة أيضا قناة مهمة لنقل الإمدادات إلى أوروبا خلال الصيف، حيث تعمل خطوط أنابيب التصدير إلى بلجيكا وهولندا بسرعة لإرسال واردات فائضة من الغاز الطبيعي المسال والإمدادات النرويجية إلى التخزين القاري قبل الشتاء.أدى نقص العرض إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، ما ساهم في ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة ونفقات الشركات. ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية المعيارية اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ أوائل مارس/ آذار وأصبحت خمسة أضعاف مستوى هذا التوقيت من العام الماضي.تزامن الارتفاع في الأسعار مع ضغوط في سوق الصرف الأجنبي، حيث انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في عقدين من الزمن بسبب مخاوف بشأن كيفية تأثير تكاليف الطاقة المتصاعدة على اقتصاد منطقة اليورو.

https://arabic.sputniknews.com/20220705/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-1800-دولار-للمرة-الأولى-منذ-بداية-مارس--1064662232.html

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اقتصاد