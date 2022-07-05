https://arabic.sputniknews.com/20220705/الولايات-المتحدة-توقيف-مطلق-النار-على-مسيرة-قرب-شيكاغو--1064654419.html
الولايات المتحدة.. توقيف مطلق النار على مسيرة قرب شيكاغو
الولايات المتحدة.. توقيف مطلق النار على مسيرة قرب شيكاغو
أعلنت السلطات الأمريكية أنها أوقفت مساء أمس الاثنين شابا يشتبه بأنه أطلق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو (شمال) على حشد من الناس كانوا يحضرون... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T04:48+0000
2022-07-05T04:48+0000
2022-07-05T04:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصدر أمني، قوله إن المشتبه به روبرت إي. كريمو، الملقب بـ"بوبي" (22 عاما) "أوقف بدون حوادث" بعدما رصدته الشرطة وهو يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو، لتنتهي بذلك عملية تعقب شارك فيها المئات من عناصر الشرطة.وقالت الشرطة إن المشتبه به تسلح ببندقية قوية واعتلى سطح متجر ليطلق النار على أناس تجمّعوا للتفرّج على الاستعراض السنوي بمناسبة العيد الوطني، الذي تحتفل به الولايات المتحدّة في الرابع من يوليو/تموز من كل عام.وبحسب شرطة هايلاند بارك، البلدة الفارهة الواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغان والبالغ عدد سكّانها 30 ألف نسمة، فإنّ المسلّح ما لبث أن ترجل واستقل سيارة فضية اللون من طراز هوندا فيت ولاذ بالفرار.وشارك مئات الشرطيين في عمليات البحث عن مطلق النار الذي أرفقت الشرطة صورته بتحذير، قالت فيه للسكان "عليكم بالتزام أقصى درجات الحيطة، هذا الرجل فار. إنه يعتبر مسلحا وخطرا".وبعد إلقاء القبض على المطلوب، قال لو جوغمان قائد شرطة هايلاند بارك للصحافيين إن توقيفه تم "بدون مشاكل" في ختام عملية مطاردة قصيرة على الطريق السريع.ويمتلك "بوبي" عددا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرف فيها عن نفسه بأنه موسيقي من شيكاغو يدعى "آويك ذي رابر".
https://arabic.sputniknews.com/20220704/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-16-آخرين-في-إطلاق-نار-استهدف-مسيرة-للاحتفال-بعيد-الاستقلال-في-شيكاغو-الأمريكية-1064646775.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة.. توقيف مطلق النار على مسيرة قرب شيكاغو
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أعلنت السلطات الأمريكية أنها أوقفت مساء أمس الاثنين شابا يشتبه بأنه أطلق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو (شمال) على حشد من الناس كانوا يحضرون استعراضا بمناسبة عيد الاستقلال، في هجوم أوقع 6 قتلى و26 جريحا على الأقل.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصدر أمني، قوله إن المشتبه به روبرت إي. كريمو
، الملقب بـ"بوبي" (22 عاما) "أوقف بدون حوادث" بعدما رصدته الشرطة وهو يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو، لتنتهي بذلك عملية تعقب شارك فيها المئات من عناصر الشرطة.
وكانت الشرطة نشرت صورة للمشتبه به بدا فيها شابا ذا وجه نحيل تغطي الوشوم رقبته، وقد عرفت عنه بأنه "يتحدر من المنطقة".
وقالت الشرطة إن المشتبه به تسلح ببندقية قوية واعتلى سطح متجر ليطلق النار على أناس تجمّعوا للتفرّج على الاستعراض السنوي بمناسبة العيد الوطني، الذي تحتفل به الولايات المتحدّة في الرابع من يوليو/تموز من كل عام.
وبحسب شرطة هايلاند بارك، البلدة الفارهة الواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغان والبالغ عدد سكّانها 30 ألف نسمة، فإنّ المسلّح ما لبث أن ترجل واستقل سيارة فضية اللون من طراز هوندا فيت ولاذ بالفرار.
وشارك مئات الشرطيين في عمليات البحث عن مطلق النار الذي أرفقت الشرطة صورته بتحذير، قالت فيه للسكان "عليكم بالتزام أقصى درجات الحيطة، هذا الرجل فار. إنه يعتبر مسلحا وخطرا".
وبعد إلقاء القبض على المطلوب، قال لو جوغمان قائد شرطة هايلاند بارك للصحافيين إن توقيفه تم "بدون مشاكل" في ختام عملية مطاردة قصيرة على الطريق السريع.
ويمتلك "بوبي" عددا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرف فيها عن نفسه بأنه موسيقي من شيكاغو يدعى "آويك ذي رابر".