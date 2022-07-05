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اليابان تفرض عقوبات جديدة على شركات روسية
اليابان تفرض عقوبات جديدة على شركات روسية
فرضت اليابان مجموعة جديدة من العقوبات على الشركات الروسية لتشمل القائمة بالمجموع 65 شركة بالإضافة لـ25 شركة بيلاروسية. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T06:46+0000
2022-07-05T06:46+0000
اقتصاد
روسيا
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الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية اليابانية تتضمن عددا من الشركات التي ستضمها قائمة العقوبات الجديدة وهي JSC Rubin و PJSC Aviation Complex الذي يحمل اسم S.V. Ilyushin والمركز النووي الفيدرالي الروسي - معهد أبحاث الفيزياء التجريبية لعموم روسيا (RFNC- VNIIEF).بالإضافة لـ Shvabe كجزء من Rostec ، مكتب التصميم المركزي للهندسة البحرية Rubin ، مصنع طيران Komsomolsk-on-Amur الذي يحمل اسم Yu. تشكالوف.من بين المنظمات البيلاروسية Transaviaexport Airlines OJSC و AGAT - Control Systems OJSC و Agat Electromechanical Plant OJSC و KB Radar OJSC و Peleng OJSC وغيرها. وتضم القائمة أيضًا القوات الداخلية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية بيلاروس ، واللجنة العسكرية الصناعية الحكومية لجمهورية بيلاروسيا ، ولجنة أمن الدولة في جمهورية بيلاروس.كما وشملت العقوبات 4 شركات من منطقة قازان الروسية وهي Kazan Instrument-Making Design Bureau JSC و NPO Radioelectronics JSC المسمى على اسم V. I. Shimko و Radiopribor JSC و Lever JSC.وتنص العقوبات على حظر توريد السلع "التي تسهم في تعزيز القاعدة الصناعية لروسيا".
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اقتصاد, روسيا

اليابان تفرض عقوبات جديدة على شركات روسية

06:46 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصور بدء الإنتاج التسلسلي لسيارات "أوروس سينات" في مصنع "ألاباغا" بجمهورية تتارستان، روسيا 31 مايو 2021
 بدء الإنتاج التسلسلي لسيارات أوروس سينات في مصنع ألاباغا بجمهورية تتارستان، روسيا 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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فرضت اليابان مجموعة جديدة من العقوبات على الشركات الروسية لتشمل القائمة بالمجموع 65 شركة بالإضافة لـ25 شركة بيلاروسية.
الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية اليابانية تتضمن عددا من الشركات التي ستضمها قائمة العقوبات الجديدة وهي JSC Rubin و PJSC Aviation Complex الذي يحمل اسم S.V. Ilyushin والمركز النووي الفيدرالي الروسي - معهد أبحاث الفيزياء التجريبية لعموم روسيا (RFNC- VNIIEF).
بالإضافة لـ Shvabe كجزء من Rostec ، مكتب التصميم المركزي للهندسة البحرية Rubin ، مصنع طيران Komsomolsk-on-Amur الذي يحمل اسم Yu. تشكالوف.
من بين المنظمات البيلاروسية Transaviaexport Airlines OJSC و AGAT - Control Systems OJSC و Agat Electromechanical Plant OJSC و KB Radar OJSC و Peleng OJSC وغيرها. وتضم القائمة أيضًا القوات الداخلية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية بيلاروس ، واللجنة العسكرية الصناعية الحكومية لجمهورية بيلاروسيا ، ولجنة أمن الدولة في جمهورية بيلاروس.
كما وشملت العقوبات 4 شركات من منطقة قازان الروسية وهي Kazan Instrument-Making Design Bureau JSC و NPO Radioelectronics JSC المسمى على اسم V. I. Shimko و Radiopribor JSC و Lever JSC.
وتنص العقوبات على حظر توريد السلع "التي تسهم في تعزيز القاعدة الصناعية لروسيا".
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