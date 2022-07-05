https://arabic.sputniknews.com/20220705/باريس-سان-جيرمان-يعين-بديلا-لبوكوكيتينو-1064675062.html
باريس سان جيرمان يعين بديلا "لبوكوكيتينو"
باريس سان جيرمان يعين بديلا "لبوكوكيتينو"
أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عن تعيين كريستوف غاليتييه مدربًا رئيسيًا لنادي كرة القدم الفرنسي. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T12:32+0000
2022-07-05T12:32+0000
2022-07-05T12:32+0000
أخبار فرنسا
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103689/49/1036894954_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_1c82a68ba86a9c2d4e333a690b456ac0.jpg
وقاد غالتييه فريق "نيس" الفرنسي، وحصل الفريق في الموسم الماضي على المركز الخامس في الدوري الفرنسي، كما سبق ودرب ناديي ليل وسانتتيان المحليين.وحل غالتييه محل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حيث أعلن النادي الباريسي رحيله عن النادي.وقال النادي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء في 5 تموز/يوليو: " باريس سان جيرمان يؤكد أن ماوريسيو بوكيتينو أنهى دوره في النادي".وتابع "يتقدم النادي بالشكر لماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على عملهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل".
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103689/49/1036894954_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_869258bb2744381a4e921b785f3b6f19.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , رياضة
باريس سان جيرمان يعين بديلا "لبوكوكيتينو"
تابعنا عبر
أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عن تعيين كريستوف غاليتييه مدربًا رئيسيًا لنادي كرة القدم الفرنسي.
وقاد غالتييه فريق "نيس" الفرنسي، وحصل الفريق في الموسم الماضي على المركز الخامس في الدوري الفرنسي، كما سبق ودرب ناديي ليل وسانتتيان المحليين.
وحل غالتييه محل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حيث أعلن النادي الباريسي رحيله عن النادي.
وقال النادي
في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء في 5 تموز/يوليو: " باريس سان جيرمان يؤكد أن ماوريسيو بوكيتينو أنهى دوره في النادي".
وتابع "يتقدم النادي بالشكر لماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على عملهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل".