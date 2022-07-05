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https://arabic.sputniknews.com/20220705/باريس-سان-جيرمان-يعين-بديلا-لبوكوكيتينو-1064675062.html
باريس سان جيرمان يعين بديلا "لبوكوكيتينو"
باريس سان جيرمان يعين بديلا "لبوكوكيتينو"
أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عن تعيين كريستوف غاليتييه مدربًا رئيسيًا لنادي كرة القدم الفرنسي. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T12:32+0000
2022-07-05T12:32+0000
أخبار فرنسا
رياضة
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وقاد غالتييه فريق "نيس" الفرنسي، وحصل الفريق في الموسم الماضي على المركز الخامس في الدوري الفرنسي، كما سبق ودرب ناديي ليل وسانتتيان المحليين.وحل غالتييه محل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حيث أعلن النادي الباريسي رحيله عن النادي.وقال النادي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء في 5 تموز/يوليو: " باريس سان جيرمان يؤكد أن ماوريسيو بوكيتينو أنهى دوره في النادي".وتابع "يتقدم النادي بالشكر لماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على عملهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل".
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أخبار فرنسا , رياضة

باريس سان جيرمان يعين بديلا "لبوكوكيتينو"

12:32 GMT 05.07.2022
© Photo / CCباريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Photo / CC
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أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عن تعيين كريستوف غاليتييه مدربًا رئيسيًا لنادي كرة القدم الفرنسي.
وقاد غالتييه فريق "نيس" الفرنسي، وحصل الفريق في الموسم الماضي على المركز الخامس في الدوري الفرنسي، كما سبق ودرب ناديي ليل وسانتتيان المحليين.
وحل غالتييه محل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حيث أعلن النادي الباريسي رحيله عن النادي.
وقال النادي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء في 5 تموز/يوليو: " باريس سان جيرمان يؤكد أن ماوريسيو بوكيتينو أنهى دوره في النادي".
وتابع "يتقدم النادي بالشكر لماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على عملهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل".
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