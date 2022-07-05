https://arabic.sputniknews.com/20220705/باقري-كني-إذا-كانت-إسرائيل-تحلم-بمهاجمة-إيران-فلن-تستيقظ-أبدا-فيديو-1064665381.html
باقري كني: إذا كانت إسرائيل تحلم بمهاجمة إيران فلن تستيقظ أبدا... فيديو
باقري كني: إذا كانت إسرائيل تحلم بمهاجمة إيران فلن تستيقظ أبدا... فيديو
أكد كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، مجددا أن "الصهاينة لا يمكنهم حتى أن يحلموا بمهاجمة إيران". 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:09+0000
2022-07-05T09:09+0000
2022-07-05T09:30+0000
أخبار إيران
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وقال باقري كني، في مقابلة مع قناة المسيرة اليمنية، ردا على سؤال بشأن التهديدات الإسرئيلية إلى إيران، إن "الصهاينة لا يمكنهم حتى أن يحلموا بمهاجمة إيران، وإذا حلموا يوما بمهاجمة إيران، إعلموا على وجه اليقين أنهم لن يستيقظوا من هذا الحلم".وكان باقري كني، قال خلال مقابلة أجرتها معه قناة "NRK" النرويجية، في معرض تعليقه على تهديد رئيس وزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمواصلة استهداف البرنامج النووي الإيراني، أثناء استقباله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، "بإمكان الصهاينة مهاجمة إيران بالأحلام فقط وعندما يرون هذا الحلم لن يستيقظوا منه أبدا".وأكد اللواء محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، ومستشار المرشد الحالي، مؤخرا، أن "الضربات الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل في مختلف دول المنطقة وداخل الأراضي المحتلة تضاعفت وستستمر".وقال جعفري، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن "قادة كيان العدو يدركون جيدا الضربات التي تلقوها من إيران في مختلف دول المنطقة وداخل كيانهم"، مضيفا أن "ضربات الجمهورية الإسلامية للكيان المحتل تضاعفت ومستمرة ولا يمكنها الإفصاح عن جزئيات الكثير منها وهي تحافظ على سريتها".كما قال قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن بلاده لن تتسامح مع انضمام إسرائيل للقيادة المركزية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أنه يشكل تهديدا للمنطقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
باقري كني: إذا كانت إسرائيل تحلم بمهاجمة إيران فلن تستيقظ أبدا... فيديو
09:09 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 09:30 GMT 05.07.2022) تابعنا عبر
أكد كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، مجددا أن "الصهاينة لا يمكنهم حتى أن يحلموا بمهاجمة إيران".
وقال باقري كني، في مقابلة مع قناة المسيرة اليمنية، ردا على سؤال بشأن التهديدات الإسرئيلية إلى إيران، إن "الصهاينة لا يمكنهم حتى أن يحلموا بمهاجمة إيران، وإذا حلموا يوما بمهاجمة إيران، إعلموا على وجه اليقين أنهم لن يستيقظوا من هذا الحلم".
وكان باقري كني، قال خلال مقابلة أجرتها معه قناة "NRK" النرويجية، في معرض تعليقه على تهديد رئيس وزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمواصلة استهداف البرنامج النووي الإيراني، أثناء استقباله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، "بإمكان الصهاينة مهاجمة إيران بالأحلام فقط
وعندما يرون هذا الحلم لن يستيقظوا منه أبدا".
وأكد اللواء محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، ومستشار المرشد الحالي، مؤخرا، أن "الضربات الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل
في مختلف دول المنطقة وداخل الأراضي المحتلة تضاعفت وستستمر".
وقال جعفري، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية
، إن "قادة كيان العدو يدركون جيدا الضربات التي تلقوها من إيران في مختلف دول المنطقة وداخل كيانهم"، مضيفا أن "ضربات الجمهورية الإسلامية للكيان المحتل تضاعفت ومستمرة ولا يمكنها الإفصاح عن جزئيات الكثير منها وهي تحافظ على سريتها".
كما قال قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن بلاده لن تتسامح مع انضمام إسرائيل للقيادة المركزية الأمريكية
بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أنه يشكل تهديدا للمنطقة.