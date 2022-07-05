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باكستان... عادات غريبة مع البقر قبل عيد الأضحى (فيديو)
باكستان... عادات غريبة مع البقر قبل عيد الأضحى (فيديو)
أصبح الاتجاه الخطير لرفع الأبقار عبر الرافعات سائدًا في جميع أنحاء باكستان في السنوات الأخيرة في عيد الأضحى، وهذا العام ليس استثناء. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:12+0000
2022-07-05T09:15+0000
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وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، تظهر الناس وهم يرفعون أبقارهم القرابين وينزلونها من فوق أسطح المنازل قبل المناسبة الاحتفالية.وعندما يتم إنزال الحيوان بهذه الطريقة، فإنه لا يشعر فقط بالرعب بسبب الارتفاع، ولكن الأشخاص المحيطين به يحدثون ضوضاء تزيد من الضغط على الحيوان.على الرغم من الانتشار الواسع للظاهرة، إلا أن بعض الجمعيات والأشخاص وجهوا انتقادات شديدة لمثل هذه التصرفات، لكن السلطات لم تفعل شيئا جوهريا لوقف هذا الفعل.
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العالم, باكستان, بقرة

باكستان... عادات غريبة مع البقر قبل عيد الأضحى (فيديو)

09:12 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 05.07.2022)
CC BY 2.0 / Jeff Hitchcock / Mooبقرة
بقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
CC BY 2.0 / Jeff Hitchcock / Moo
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أصبح الاتجاه الخطير لرفع الأبقار عبر الرافعات سائدًا في جميع أنحاء باكستان في السنوات الأخيرة في عيد الأضحى، وهذا العام ليس استثناء.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، تظهر الناس وهم يرفعون أبقارهم القرابين وينزلونها من فوق أسطح المنازل قبل المناسبة الاحتفالية.
وعندما يتم إنزال الحيوان بهذه الطريقة، فإنه لا يشعر فقط بالرعب بسبب الارتفاع، ولكن الأشخاص المحيطين به يحدثون ضوضاء تزيد من الضغط على الحيوان.
على الرغم من الانتشار الواسع للظاهرة، إلا أن بعض الجمعيات والأشخاص وجهوا انتقادات شديدة لمثل هذه التصرفات، لكن السلطات لم تفعل شيئا جوهريا لوقف هذا الفعل.
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