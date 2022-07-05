https://arabic.sputniknews.com/20220705/بايدن-عن-حادث-إطلاق-النار-في-إلينوي-بعيد-الاستقلال-مصدوم-من-عنف-السلاح-الأحمق-1064671659.html

بايدن عن حادث إطلاق النار في إلينوي بعيد الاستقلال: مصدوم من عنف السلاح الأحمق

بايدن عن حادث إطلاق النار في إلينوي بعيد الاستقلال: مصدوم من عنف السلاح الأحمق

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على مقتل 6 أشخاص إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بالقرب من شيكاغو... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T11:14+0000

2022-07-05T11:14+0000

2022-07-05T11:14+0000

جو بايدن

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال في بيان رسمي نشره البيت الأبيض "أنه وزوجته، جيل بايدن، مصدومين من عنف السلاح الأحمق الذي جلب مرة أخرى الحزن إلى المجتمع الأمريكي في عطلة يوم الاستقلال، معربا عن امتنانه للمستجيبين الأوائل للحادث وكذلك رجال إنفاذ القانون، كما هو الحال دائما".وتابع أنه "تحدث إلى الحاكم بريتزكر والعمدة روترنج، وعرض تقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية لمجتمعاتهم، كما أنه دفع إلى تطبيق القانون الفيدرالي للمساعدة في البحث العاجل عن مطلق النار الذي لا يزال طليقا".وناشد بايدن أفراد المجتمع "باتباع إرشادات المسوؤلين، وأنه سيراقب عن كثب، بينما يتعلم المزيد عن أولئك الذين فقدوا حياتهم، ويصلي من أجل أولئك الموجودين في المستشفى الذين يعانون من إصابات خطيرة".وختم الرئيس الأمريكي بيانه لافتا إلى أنه "قام بالتوقيع مؤخرا على أول تشريع رئيسي لإصلاح الأسلحة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري منذ ما يقرب من 30 عاما ليصبح قانونا، والذي يتضمن إجراءات من شأنها إنقاذ الأرواح، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ولن يتخلى عن محاربة وباء عنف السلاح".وبحسب المصادر، فقد وقع حادث إطلاق النار، أمس الاثنين، بعد حوالي 10 دقائق من انطلاق احتفال الرابع من يوليو/تموز في هايلاند بارك بولاية إلينوي.يذكر أن تقرير حديث، نشر الشهر الماضي، كشف أنه تم تنفيذ 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-16-آخرين-في-إطلاق-نار-استهدف-مسيرة-للاحتفال-بعيد-الاستقلال-في-شيكاغو-الأمريكية-1064646775.html

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جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية