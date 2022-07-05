https://arabic.sputniknews.com/20220705/برلماني-لبناني-مفاوضات-ترسيم-الحدود-لم-تتوقف-ورد-الوسيط-الأمريكي-إيجابي-1064689739.html
برلماني لبناني: مفاوضات ترسيم الحدود لم تتوقف ورد الوسيط الأمريكي "إيجابي"
برلماني لبناني: مفاوضات ترسيم الحدود لم تتوقف ورد الوسيط الأمريكي "إيجابي"
قال قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل لم تتعطل، وأن ما حدث حتى الآن مجرد جواب أولي من الوسيط الأمريكي، آموس... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T15:56+0000
2022-07-05T15:56+0000
2022-07-05T15:56+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك": "جواب الوسيط الأمريكي تضمن إمكانية العودة إلى صيغة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وذلك انطلاقا من الصيغة التي على أساسها انطلقت المرحلة الأولى من مباحثات ترسيم الحدود، وفق ما أبلغه المسؤولون اللبنانيون للوسيط الأمريكي".وتابع: "عندما تستند المفاوضات إلى الوضوح في الرؤية والتمسك بالحقوق الكاملة، والالتزام بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، فلا مشكلة في أي نقطة أو تفاوض يتم تثبيته والاتفاق عليه، بما يضمن حق لبنان في غازه ونفطه وتحديد ترسيم حدوده البحرية".وأوضح أن "لبنان ماض في ملف ترسيم الحدود البحرية دون العودة للوراء، بغض النظر عن أي محاولات أو ضغوط خارجية"، مضيفًا: "الحق لا بد من إثباته والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة، وهذا ما ينتهجه لبنان الآن".وأضاف في تصريحات متلفزة، الأحد الماضي، أن "المعلومات الواردة من الأمريكيين والأمم المتحدة تقول إن هناك تقدما في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية".يذكر أن الحكومة اللبنانية قد دعت في يونيو/ حزيران الماضي الوسيط الأمريكي لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة.واعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، أن إسرائيل تخرق الاتفاقيات والمفاوضات الدولية، وذلك بإصرارها على التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية متنازع عليها.وكانت إسرائيل قد استقدمت باخرة يونانية إلى المنطقة استعدادا للبدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، الأمر الذي اعتبرته بيروت استفزازا وتعديا على الحقوق اللبنانية.ويعتقد أن المنطقة المتنازع عليها، التي يبلغ عرضها مئات الأميال المربعة، تحتوي على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنان، الغارق في أزمة اقتصادية مدمرة.
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تقارير سبوتنيك, لبنان
برلماني لبناني: مفاوضات ترسيم الحدود لم تتوقف ورد الوسيط الأمريكي "إيجابي"
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قال قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل لم تتعطل، وأن ما حدث حتى الآن مجرد جواب أولي من الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، الذي حمل أمورا إيجابية إلى لبنان.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
": "جواب الوسيط الأمريكي تضمن إمكانية العودة إلى صيغة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وذلك انطلاقا من الصيغة التي على أساسها انطلقت المرحلة الأولى من مباحثات ترسيم الحدود، وفق ما أبلغه المسؤولون اللبنانيون للوسيط الأمريكي".
وتابع: "عندما تستند المفاوضات إلى الوضوح في الرؤية والتمسك بالحقوق الكاملة، والالتزام بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، فلا مشكلة في أي نقطة أو تفاوض يتم تثبيته والاتفاق عليه، بما يضمن حق لبنان في غازه ونفطه وتحديد ترسيم حدوده البحرية".
وأوضح أن "لبنان ماض في ملف ترسيم الحدود البحرية
دون العودة للوراء، بغض النظر عن أي محاولات أو ضغوط خارجية"، مضيفًا: "الحق لا بد من إثباته والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة، وهذا ما ينتهجه لبنان الآن".
وقال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق
في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأضاف في تصريحات متلفزة، الأحد الماضي، أن "المعلومات الواردة من الأمريكيين والأمم المتحدة تقول إن هناك تقدما في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية".
يذكر أن الحكومة اللبنانية قد دعت في يونيو/ حزيران الماضي الوسيط الأمريكي لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة.
واعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، أن إسرائيل تخرق الاتفاقيات والمفاوضات الدولية، وذلك بإصرارها على التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية متنازع عليها.
وأكد عون أنه من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان
في استثمار ثروته النفطية والغازية.
وكانت إسرائيل قد استقدمت باخرة يونانية إلى المنطقة استعدادا للبدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، الأمر الذي اعتبرته بيروت استفزازا وتعديا على الحقوق اللبنانية.
ويعتقد أن المنطقة المتنازع عليها، التي يبلغ عرضها مئات الأميال المربعة، تحتوي على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنان، الغارق في أزمة اقتصادية مدمرة.