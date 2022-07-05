https://arabic.sputniknews.com/20220705/بعد-تنظيم-عرض-عسكري-ضخم-ما-هي-قدرات-الجيش-الجزائري-في-الذكرى-الـ-60-لاستقلال-البلاد-1064697666.html
بعد تنظيم عرض عسكري ضخم… ما هي قدرات الجيش الجزائري في الذكرى الـ 60 لاستقلال البلاد؟
بعد تنظيم عرض عسكري ضخم… ما هي قدرات الجيش الجزائري في الذكرى الـ 60 لاستقلال البلاد؟
احتفل الجيش الجزائري بالذكرى الـ 60 لاستقلال البلاد ونظم عرضا عسكريا ضخما بهذه المناسبة أشرف عليه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون وشارك فيه عدد من قادة الدول... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T19:06+0000
2022-07-05T19:06+0000
2022-07-05T19:06+0000
رصد عسكري
الجزائر
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وشارك في العرض العسكري نحو 100 تشكيل من مختلف أفرع القوات المسلحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أنها شملت وحدات بحرية ومقاتلات وطائرات حربية متنوعة.وأظهر العرض العسكري حجم القوة العسكرية التي يملكها الجيش الجزائري، الذي أصبح يحتل المرتبة رقم 31 بين أقوى 140 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.يصل عدد جنود الجيش الجزائري إلى 465 ألف جندي بينهم 130 ألفا قوات عاملة و135 ألفا قوات احتياطية و200 ألف قوات شبه عسكرية.تصنف القوات الجوية الجزائرية في المرتبة رقم 21 عالميا وتمتلك 552 طائرة حربية بينها 21 مقاتلة وطائرة اعتراضية و22 طائرة هجومية و58 طائرة نقل عسكري و87 طائرة تدريب و9 طائرات مهام خاصة.تضم القوات البرية الجزائرية أنواع مختلفة من الأسلحة تشمل ألفين و196 دبابة و6 آلاف و461 مدرعة و545 مدفعا ذاتي الحركة و450 مدفعا ميدانيا و334 راجمة صواريخ.يصنف الأسطول الجزائري في المرتبة رقم 14 عالميا ويمتلك 201 وحدة بحرية بينها 5 فرقاطات و6 كورفيتات و6 غواصات و25 سفينة دورية.يوجد في الجزائر 149 مطار و12 ميناء وتمتلك أسطول تجاري يضم 114 سفينة.
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رصد عسكري, الجزائر
بعد تنظيم عرض عسكري ضخم… ما هي قدرات الجيش الجزائري في الذكرى الـ 60 لاستقلال البلاد؟
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احتفل الجيش الجزائري بالذكرى الـ 60 لاستقلال البلاد ونظم عرضا عسكريا ضخما بهذه المناسبة أشرف عليه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون وشارك فيه عدد من قادة الدول الأخرى.
وشارك في العرض العسكري
نحو 100 تشكيل من مختلف أفرع القوات المسلحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أنها شملت وحدات بحرية ومقاتلات وطائرات حربية متنوعة.
وأظهر العرض العسكري حجم القوة العسكرية التي يملكها الجيش الجزائري، الذي أصبح يحتل المرتبة رقم 31 بين أقوى 140 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ولفت الموقع إلى أن ميزانية دفاع الجيش الجزائري
تساوي 9.7 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 23 بين أكثر دول العالم إنفاقا على جيوشها.
يصل عدد جنود الجيش الجزائري إلى 465 ألف جندي بينهم 130 ألفا قوات عاملة و135 ألفا قوات احتياطية و200 ألف قوات شبه عسكرية.
تصنف القوات الجوية الجزائرية في المرتبة رقم 21 عالميا وتمتلك 552 طائرة حربية بينها 21 مقاتلة وطائرة اعتراضية و22 طائرة هجومية و58 طائرة نقل عسكري و87 طائرة تدريب و9 طائرات مهام خاصة.
كما تمتلك 5 طائرات تزود بالوقود في الجو و268 مروحية بينها 45 مروحية هجومية.
تضم القوات البرية الجزائرية أنواع مختلفة من الأسلحة
تشمل ألفين و196 دبابة و6 آلاف و461 مدرعة و545 مدفعا ذاتي الحركة و450 مدفعا ميدانيا و334 راجمة صواريخ.
يصنف الأسطول الجزائري في المرتبة رقم 14 عالميا ويمتلك 201 وحدة بحرية بينها 5 فرقاطات و6 كورفيتات و6 غواصات و25 سفينة دورية.
يوجد في الجزائر 149 مطار و12 ميناء وتمتلك أسطول تجاري يضم 114 سفينة.