https://arabic.sputniknews.com/20220705/بعد-تهديده-بالانتقام-مقارنة-بين-جيشي-كوريا-الجنوبية-والشمالية-في-2022-1064692499.html
بعد تهديده بالانتقام... مقارنة بين جيشي كوريا الجنوبية والشمالية في 2022
بعد تهديده بالانتقام... مقارنة بين جيشي كوريا الجنوبية والشمالية في 2022
وجه جيش كوريا الجنوبية رسالة تهديد إلى كوريا الشمالية توعد فيها بـ "الانتقام" من بيونغ يانغ إذا مارس جيشها ما وصفه بـ "الأعمال الاستفزازية" ضد سيئول. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T17:03+0000
2022-07-05T17:03+0000
2022-07-05T17:03+0000
رصد عسكري
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ويحتل جيش كوريا الجنوبية المرتبة رقم 6 عالميا بينما يحتل جيش كوريا الشمالية المرتبة رقم 30 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ما هي قدرات جيش كوريا الجنوبية؟يصل عدد جنود جيش كوريا الجنوبية إلى مليون و130 ألف جندي بينهم 555 ألفا قوات عاملة و500 ألف قوات احتياطية إضافة إلى 75 ألفا قوات شبه عسكرية.تصنف القوات الجوية لكوريا الجنوبية في المرتبة رقم 5 عالميا وتمتلك ألفا و595 طائرة، بينها 402 مقاتلة وطائرة اعتراضية و90 طائرة هجومية و41 طائرة نقل عسكري و289 طائرة تدريب و30 طائرة مهام خاصة و4 طائرات تزود بالوقود.وتضم القوات البرية لكوريا الجنوبية ألفين و624 دبابة و13 ألفا و990 مدرعة و3 آلاف و40 مدفعا ذاتي الحركة و3 آلاف و854 مدفعا ميدانيا و574 راجمة صواريخ.يصنف أسطول كوريا الجنوبية في المرتبة رقم 13 عالميا ويضم حاملتي مروحيات و12 مدمرة و18 فرقاطة و11 كورفيت و22 غواصة و11 سفينة دورية إضافة إلى 13 كاسحة ألغام بحرية.يوجد في كوريا الجنوبية 11 مطار و11 ميناء ولديها أسطول سفن تجارية يضم ألفا و904 سفن.ما هي قدرات جيش كوريا الشمالية؟يصل عدد جنود جيش كوريا الشمالية إلى مليوني جندي بينهم مليون و200 ألف جندي قوات عاملة و600 ألف قوات احتياطية و200 ألف قوات شبه عسكرية.تصنف القوات الجوية لكوريا الشمالية في المرتبة رقم 11 عالميا وتمتلك 946 طائرة بينها 458 مقاتلة وطائرة اعتراضية و114 طائرة هجومية وطائرة نقل عسكري واحدة و169 طائرة تدريب و204 مروحيات بينها 20 مروحية هجومية.تمتلك كوريا الشمالية قوة دبابات تضم 5 آلاف و895 دبابة وتصنف في المرتبة رقم 5 عالميا، و4 آلاف و114 مدرعة و450 مدفعا ذاتي الحركة و250 مدفعا ميدانيا وألف و360 راجمة صواريخ.تمتلك كوريا الشمالية رابع أضخم أسطول حربي في العالم يضم 450 وحدة بحرية بينها 5 فرقاطات و35 غواصة و200 سفينة دورية و10 كاسحات ألغام بحرية.يوجد في كوريا الشمالية 82 مطارا و7 موانئ وتمتلك أسطول تجاري يضم 264 سفينة.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/رئيس-أركان-كوريا-الجنوبية-يتوعد-بـمواجهة-التهديدات-النووية-من-الجارة-الشمالية-1064683430.html
https://arabic.sputniknews.com/20220111/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية--تطلق-صاروخا-باليستيا-بسرعة-10-ماخ-1055202678.html
https://arabic.sputniknews.com/20211019/الجيش-الأمريكي-يصدر-بيانا-بشأن-صاروخ-كوريا-الشمالية-الجديد-1050472316.html
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رصد عسكري
بعد تهديده بالانتقام... مقارنة بين جيشي كوريا الجنوبية والشمالية في 2022
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وجه جيش كوريا الجنوبية رسالة تهديد إلى كوريا الشمالية توعد فيها بـ "الانتقام" من بيونغ يانغ إذا مارس جيشها ما وصفه بـ "الأعمال الاستفزازية" ضد سيئول.
ويحتل جيش كوريا الجنوبية المرتبة رقم 6 عالميا بينما يحتل جيش كوريا الشمالية المرتبة رقم 30 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ما هي قدرات جيش كوريا الجنوبية؟
يصل عدد جنود جيش كوريا الجنوبية إلى مليون و130 ألف جندي بينهم 555 ألفا قوات عاملة و500 ألف قوات احتياطية إضافة إلى 75 ألفا قوات شبه عسكرية.
ميزانية دفاع كوريا الجنوبية: 46 مليارا و320 مليون دولار.
تصنف القوات الجوية لكوريا الجنوبية
في المرتبة رقم 5 عالميا وتمتلك ألفا و595 طائرة، بينها 402 مقاتلة وطائرة اعتراضية و90 طائرة هجومية و41 طائرة نقل عسكري و289 طائرة تدريب و30 طائرة مهام خاصة و4 طائرات تزود بالوقود.
كما تمتلك كوريا الجنوبية 739 مروحية بينها 112 مروحية هجومية.
وتضم القوات البرية لكوريا
الجنوبية ألفين و624 دبابة و13 ألفا و990 مدرعة و3 آلاف و40 مدفعا ذاتي الحركة و3 آلاف و854 مدفعا ميدانيا و574 راجمة صواريخ.
يصنف أسطول كوريا الجنوبية في المرتبة رقم 13 عالميا ويضم حاملتي مروحيات و12 مدمرة و18 فرقاطة و11 كورفيت و22 غواصة و11 سفينة دورية إضافة إلى 13 كاسحة ألغام بحرية.
يوجد في كوريا الجنوبية 11 مطار و11 ميناء ولديها أسطول سفن تجارية يضم ألفا و904 سفن.
ما هي قدرات جيش كوريا الشمالية؟
يصل عدد جنود جيش كوريا الشمالية إلى مليوني جندي بينهم مليون و200 ألف جندي قوات عاملة و600 ألف قوات احتياطية و200 ألف قوات شبه عسكرية.
ميزانية دفاع كوريا الشمالية: 4 مليارات و500 مليون دولار.
تصنف القوات الجوية لكوريا الشمالية في المرتبة رقم 11 عالميا وتمتلك 946 طائرة بينها 458 مقاتلة وطائرة اعتراضية و114 طائرة هجومية وطائرة نقل عسكري واحدة و169 طائرة تدريب و204 مروحيات بينها 20 مروحية هجومية.
19 أكتوبر 2021, 06:37 GMT
تمتلك كوريا الشمالية قوة دبابات تضم 5 آلاف و895 دبابة وتصنف في المرتبة رقم 5 عالميا، و4 آلاف و114 مدرعة و450 مدفعا ذاتي الحركة و250 مدفعا ميدانيا وألف و360 راجمة صواريخ.
تمتلك كوريا الشمالية رابع أضخم أسطول حربي
في العالم يضم 450 وحدة بحرية بينها 5 فرقاطات و35 غواصة و200 سفينة دورية و10 كاسحات ألغام بحرية.
يوجد في كوريا الشمالية 82 مطارا و7 موانئ وتمتلك أسطول تجاري يضم 264 سفينة.