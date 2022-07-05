بعد فشل اجتماعات المصالحة الفلسطينية الأخيرة... هل تنجح الجزائر في عقد لقاء بين عباس وهنية؟
© AP Photo / Adel Hanaإسماعيل عبد السلام أحمد هنية، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس،عزام الأحمد قيادي في حركة فتح وعضو المجلس الثوري للحركة
© AP Photo / Adel Hana
أثارت صورة جمعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في احتفالات ذكرى استقلال دولة الجزائر الكثير من التساؤلات حول إمكانية عقد جلسة مصالحة بينهما.
واستضافت الجزائر، قبل عدة أشهر لقاءات جمعت بين قيادات فلسطينية من "فتح" و"حماس" وعدة فصائل أخرى، من أجل بحث عقد مصالحة فلسطينية شاملة، لكنها لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.
وقال المراقبون إن تواجد الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياس لحركة حماس في الجزائر قد تسفر عن لقاء يجمعهما معًا، تحاول خلاله الجزائر تذليل العقبات وتهيئة الأمور، لكنهم استبعدوا إمكانية الحديث في هذه الجلسة عن المصالحة الوطنية الفلسطينية.
جلسة بروتوكولية
قال مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، إن الصورة التي نشرت في احتفالات الجزائر تجمع بين إسماعيل هنية ومحمود عباس، أثارت الكثير من الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن الجزائر سبق وأن استضافت الفرقاء السياسيين في فلسطين من أجل المصالحة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بذل الرئيس الجزائرى جهدًا كبيرًا في الموضوع الفلسطيني ومحاولاته لعقد قمة تجمع الأطراف الفلسطينية لإمكانية تحقيق وحدة ومصالحة وتوحيد موقف وخطاب إعلامي موحد، ولكن حتى اللحظة لم يتم الأمر، وبكل تأكيد سيعرض الرئيس الجزائري على هنية وعباس لقاء على هامش الاحتفالات.
وتابع: "إذا حدث لقاء فهو لقاء بروتوكولي ولن يتطرق الجانبين إلى أي حديث عن مصالحة ولا وحدة، لا الظرف يسمح ولا محمود عباس في وارده الحديث عن المصالحة خاصة في ظل زيارة جو بايدن المنطقة، لكن اللقاء سيكون من أجل السلام وكسر الجليد بين الطرفين فقط".
26 يونيو, 13:20 GMT
وأكد أن "حماس" لن ترفض عرض الجزائر، ولكن لن يحمل اللقاء المتوقع أي موضوعات تتعلق بالمصالحة، والأمر متروك لـ"أبو مازن" فيما يتعلق بموافقته على العرض الجزائري للقاء مع قيادات حماس أم لا.
وعن المصالحة والسبب في تعطيلها، قال: "عباس لا يريد تثبيت معادلة إمكانية اللقاء مع حماس في أي مكان من الأماكن العربية أو حتى الدولية لأنه يعتبر أن فيه مساواة بين حماس وعباس، وهو يريد أن تأتيه حماس إلى حيث يريد وهي تحمل التسليم له بما يريد وهو أمر بعيد أن يتحقق كون عباس لا يزال يعتبر نفسه فوق الجميع، وعلى الجميع أن يأتي له ويسلم بوجهة نظره حتى يلتقي بهم".
وأكد أن حماس لا تزال تريد تحقيق المصالحة والوحدة على أساس الشراكة بين الكل الفلسطيني، وعلى قاعدة شركاء في الدم وفي القرار، وربما هذا يتوافق مع الكثير من القوى الفلسطينية، لكن يرفضه عباس لأن فيه اعترافًا منه بأن مشروعه السياسي فشل، وأن اتفاق أوسلو القائم عليه فاشل، وأن الوحدة يجب أن تقوم على أساس الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية، واعتبار إسرائيل قوة محتلة لكل فلسطين، وأن الوسيلة في التعامل معهم لن تكون إلا عبر المقاومة.
محاولات جزائرية
بدوره أكد المحلل السياسي الفلسطيني زيد الأيوبي، أن تواجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حركة فتح إسماعيل هنية في ذات الحفل الذي أقيم في الجزائر للاحتفال بذكرى الاستقلال الحزائري له علاقة بالدور الذي ترغب في أن تلعبه الجزائر في ملف المصالحة الفلسطينية، حيث استضافت قبل أشهر اجتماع لممثلي الفصائل الفلسطينية لتهيئة المناخ للدخول في إجراءات جدية للمصالحة.
28 يونيو, 08:05 GMT
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، حركة فتح بكل هياكلها القيادية والقاعدية رحبت بالدور الجزائري الرامي لإرساء دعائم المصالحة الفلسطينية وقدمت كل ما تستطيع من أجل إنجاح مساعي الجزائر في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن "العرب جميعا يريدون وحدة الصف الفلسطيني، لكن تأثير الأجندات الخارجية على القرار الحمساوي جعل قيادة حماس تفكر في مصالحها التمويلية على حساب قضية الشعب الفلسطيني، خاصة وأن الثابت وفقا لسير الأحداث أن أجندة حماس منصهرة مع أجندات إقليمية لا علاقة لها بالهم الفلسطيني والعربي وهذا ما أسقط ورقة حماس في المحيط العربي".
واحتفلت الجزائر اليوم بالذكرى الستين للاستقلال، بحضور رؤساء خمس دول، تونس، إثيوبيا، النيجر، الكونغو، فلسطين، وعدة قادة ومسؤولين من مختلف القارات.