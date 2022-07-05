https://arabic.sputniknews.com/20220705/بعد-فشل-اجتماعات-المصالحة-الفلسطينية-الأخيرة-هل-تنجح-الجزائر-في-عقد-لقاء-بين-عباس-وهنية-1064699468.html

بعد فشل اجتماعات المصالحة الفلسطينية الأخيرة... هل تنجح الجزائر في عقد لقاء بين عباس وهنية؟

بعد فشل اجتماعات المصالحة الفلسطينية الأخيرة... هل تنجح الجزائر في عقد لقاء بين عباس وهنية؟

أثارت صورة جمعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في احتفالات ذكرى استقلال دولة الجزائر الكثير من التساؤلات... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T20:06+0000

2022-07-05T20:06+0000

2022-07-05T20:06+0000

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

الجزائر

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واستضافت الجزائر، قبل عدة أشهر لقاءات جمعت بين قيادات فلسطينية من "فتح" و"حماس" وعدة فصائل أخرى، من أجل بحث عقد مصالحة فلسطينية شاملة، لكنها لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.وقال المراقبون إن تواجد الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياس لحركة حماس في الجزائر قد تسفر عن لقاء يجمعهما معًا، تحاول خلاله الجزائر تذليل العقبات وتهيئة الأمور، لكنهم استبعدوا إمكانية الحديث في هذه الجلسة عن المصالحة الوطنية الفلسطينية.جلسة بروتوكوليةوبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بذل الرئيس الجزائرى جهدًا كبيرًا في الموضوع الفلسطيني ومحاولاته لعقد قمة تجمع الأطراف الفلسطينية لإمكانية تحقيق وحدة ومصالحة وتوحيد موقف وخطاب إعلامي موحد، ولكن حتى اللحظة لم يتم الأمر، وبكل تأكيد سيعرض الرئيس الجزائري على هنية وعباس لقاء على هامش الاحتفالات.وتابع: "إذا حدث لقاء فهو لقاء بروتوكولي ولن يتطرق الجانبين إلى أي حديث عن مصالحة ولا وحدة، لا الظرف يسمح ولا محمود عباس في وارده الحديث عن المصالحة خاصة في ظل زيارة جو بايدن المنطقة، لكن اللقاء سيكون من أجل السلام وكسر الجليد بين الطرفين فقط".وأكد أن "حماس" لن ترفض عرض الجزائر، ولكن لن يحمل اللقاء المتوقع أي موضوعات تتعلق بالمصالحة، والأمر متروك لـ"أبو مازن" فيما يتعلق بموافقته على العرض الجزائري للقاء مع قيادات حماس أم لا.وأكد أن حماس لا تزال تريد تحقيق المصالحة والوحدة على أساس الشراكة بين الكل الفلسطيني، وعلى قاعدة شركاء في الدم وفي القرار، وربما هذا يتوافق مع الكثير من القوى الفلسطينية، لكن يرفضه عباس لأن فيه اعترافًا منه بأن مشروعه السياسي فشل، وأن اتفاق أوسلو القائم عليه فاشل، وأن الوحدة يجب أن تقوم على أساس الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية، واعتبار إسرائيل قوة محتلة لكل فلسطين، وأن الوسيلة في التعامل معهم لن تكون إلا عبر المقاومة.محاولات جزائريةبدوره أكد المحلل السياسي الفلسطيني زيد الأيوبي، أن تواجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حركة فتح إسماعيل هنية في ذات الحفل الذي أقيم في الجزائر للاحتفال بذكرى الاستقلال الحزائري له علاقة بالدور الذي ترغب في أن تلعبه الجزائر في ملف المصالحة الفلسطينية، حيث استضافت قبل أشهر اجتماع لممثلي الفصائل الفلسطينية لتهيئة المناخ للدخول في إجراءات جدية للمصالحة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، حركة فتح بكل هياكلها القيادية والقاعدية رحبت بالدور الجزائري الرامي لإرساء دعائم المصالحة الفلسطينية وقدمت كل ما تستطيع من أجل إنجاح مساعي الجزائر في هذا الاتجاه.واحتفلت الجزائر اليوم بالذكرى الستين للاستقلال، بحضور رؤساء خمس دول، تونس، إثيوبيا، النيجر، الكونغو، فلسطين، وعدة قادة ومسؤولين من مختلف القارات.

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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, الجزائر