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"بعد ماكدونالدز"..."كنتاكي" تستعد للخروج من السوق الروسية
"بعد ماكدونالدز"..."كنتاكي" تستعد للخروج من السوق الروسية
أعلنت الشركة المالكة لمطاعم "كنتاكي" في روسيا عن مفاوضات لبيع مطاعمها في روسيا لمشغل محلي والخروج من السوق المحلية. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T14:05+0000
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مجتمع
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هذا وأكملت شركة "Yum" المالكة أيضا لمطاعم "بيتزا هت" نقل الملكية لمشغل محلي في شهر يونيو/حزيران.وجاء في البيان أيضا أن الاستراتيجية جزء من إجراءات الشركة لتعليق عمليات جميع المطاعم المملوكة للشركة في روسيا.وقالت "أمريكانا"، التي تدير فروع "بيتزا هت" في أماكن أخرى من المنطقة، ستفتح ما يصل إلى 30 موقعا في أكبر مدن ومناطق المملكة العربية السعودية بحلول أوائل عام 2023.
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"بعد ماكدونالدز"..."كنتاكي" تستعد للخروج من السوق الروسية

14:05 GMT 05.07.2022
© AP Photo / Paul Sakumaكنتاكي
كنتاكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Paul Sakuma
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أعلنت الشركة المالكة لمطاعم "كنتاكي" في روسيا عن مفاوضات لبيع مطاعمها في روسيا لمشغل محلي والخروج من السوق المحلية.
هذا وأكملت شركة "Yum" المالكة أيضا لمطاعم "بيتزا هت" نقل الملكية لمشغل محلي في شهر يونيو/حزيران.

وذكر البيان أن "الشركة في مراحل متقدمة من نقل ملكية مطاعم كنتاكي فرايد تشيكن ونظام التشغيل وحقوق الامتياز الرئيسية، بما في ذلك شبكة المطاعم ذات الامتياز، إلى مشغل محلي".

وجاء في البيان أيضا أن الاستراتيجية جزء من إجراءات الشركة لتعليق عمليات جميع المطاعم المملوكة للشركة في روسيا.

هذا وأعلنت شركة "أمريكانا" إنها توصلت إلى اتفاق مع الشركة الأم لـ"بيتزا هت"، "Yum"، لفتح 100 فرع لـ"بيتزا هت" في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت "أمريكانا"، التي تدير فروع "بيتزا هت" في أماكن أخرى من المنطقة، ستفتح ما يصل إلى 30 موقعا في أكبر مدن ومناطق المملكة العربية السعودية بحلول أوائل عام 2023.
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