https://arabic.sputniknews.com/20220705/بكين-التمييز-العنصري-الخطير-داخل-الولايات-المتحدة-يعكس-الظلم-الأمريكي-على-الصعيد-العالمي-1064691745.html
بكين: التمييز العنصري الخطير داخل الولايات المتحدة يعكس الظلم الأمريكي على الصعيد العالمي
بكين: التمييز العنصري الخطير داخل الولايات المتحدة يعكس الظلم الأمريكي على الصعيد العالمي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، بأن التمييز العنصري الخطير والظلم داخل الولايات المتحدة يعد انعكاسا للتمييز والظلم الذي تروج له الولايات... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T16:30+0000
2022-07-05T16:30+0000
2022-07-05T16:30+0000
العالم
الصين
مقتل
العنصرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064653026_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9236b7aff62f5bbe2570318a6a368ff2.jpg
وقال تشاو لي جيان خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على مقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي في ولاية أوهايو: "ليس من غير المألوف أن تقوم الشرطة الأمريكية بفرض القانون بشكل أكثر قسوة عند التعامل مع الأقليات العرقية"، لافتا إلى أنه منذ عام 2020، كان هناك 2563 حالة وفاة على يد قوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، منهم 565 من الأمريكيين الأفارقة، أي ما يزيد عن 22 في المئة. وقال "هذا العام وحده، قتل 49 أمريكيا من أصل أفريقي بالرصاص على أيدي الشرطة الأمريكية"، وفق وكالة "شينخوا".وأضاف: "الولايات المتحدة، كدولة طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فشلت في اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للتمييز العنصري المنهجي، والذي يشكل انتهاكا خطيرا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية".وتساءل المتحدث: "كم عدد الوفيات، من أمثال جورج فلويد أو جايلاند ووكر، الذي تحتاجه الحكومة الأمريكية كي تفكر حقا في نفسها وتتخذ إجراءات عملية للتخلص من غطرستها وتحيزها وتحقيق النزاهة والعدالة؟".
https://arabic.sputniknews.com/20220704/بايدن-يتعهد-بمواصلة-محاربة-وباء-العنف-المسلح-بعد-مقتل-6-أشخاص-في-احتفالات-الاستقلال-1064651089.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064653026_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6c879ca82d7564d57d8be77c4ae7f322.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, مقتل, العنصرية
بكين: التمييز العنصري الخطير داخل الولايات المتحدة يعكس الظلم الأمريكي على الصعيد العالمي
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، بأن التمييز العنصري الخطير والظلم داخل الولايات المتحدة يعد انعكاسا للتمييز والظلم الذي تروج له الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.
وقال تشاو لي جيان خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على مقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي في ولاية أوهايو: "ليس من غير المألوف أن تقوم الشرطة الأمريكية بفرض القانون بشكل أكثر قسوة عند التعامل مع الأقليات العرقية"، لافتا إلى أنه منذ عام 2020، كان هناك 2563 حالة وفاة على يد قوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، منهم 565 من الأمريكيين الأفارقة، أي ما يزيد عن 22 في المئة. وقال "هذا العام وحده، قتل 49 أمريكيا من أصل أفريقي بالرصاص على أيدي الشرطة الأمريكية"، وفق وكالة "شينخوا".
ولفت إلى أنه "بداية من شرور تجارة الرقيق وطرد الشعوب الأصلية وذبحها، ووصولا إلى الوضع المذل والمستمر والمعاناة المأساوية للأمريكيين من أصل أفريقي والأقليات العرقية الأخرى، انتشر تفوق البيض وتعزيز "نظرية الاستبدال" التي يروج لها البيض داخل الولايات المتحدة، إلى جانب التمييز العنصري المنهجي والشامل الآخذ في التزايد".
وأضاف: "الولايات المتحدة، كدولة طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فشلت في اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للتمييز العنصري المنهجي، والذي يشكل انتهاكا خطيرا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية".
وتساءل المتحدث: "كم عدد الوفيات، من أمثال جورج فلويد أو جايلاند ووكر، الذي تحتاجه الحكومة الأمريكية كي تفكر حقا في نفسها وتتخذ إجراءات عملية للتخلص من غطرستها وتحيزها وتحقيق النزاهة والعدالة؟".