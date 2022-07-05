https://arabic.sputniknews.com/20220705/بلينكن-يلتقي-نظيره-الصيني-خلال-أيام-على-هامش-اجتماع-وزراء-خارجية-مجموعة-العشرين-1064689210.html
بلينكن يلتقي نظيره الصيني خلال أيام على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين
بلينكن يلتقي نظيره الصيني خلال أيام على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين
يعتزم وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، لقاء نظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي، هذا الأسبوع، في وقت تسعى فيه... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T15:36+0000
2022-07-05T15:36+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن بلينكن سوف يسافر إلى بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 6 إلى 11 تموز/يوليو الجاري، حيث تعقد اجتماعات مجموعة العشرين يومي 7 و8 تموز/يوليو.ومن المقرر أن يلتقي بلينكن وزير الخارجية الصيني على هامش الاجتماعات.وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت، في 30 مارس/آذار الماضي، أن التعاون بين بكين وموسكو، ليس له حدود؛ وذلك في ظل استمرار الغرب بفرض عقوبات على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وافتتح أول جسر لطريق سريع فوق نهر آمور في 10 يونيو/حزيران، لربط روسيا بالصين المجاورة في الشرق الأقصى "بلاغوفيشّينسك-هيهي"، وهذا الطريق التاريخي هو الأول من نوعه بين الدولتين، وسيعمل على تعزيز العلاقة الاقتصادية بينهما.ويأتي التقارب الروسي - الصيني كرد طبيعي على الإجراءات الغربية، ومحاولات التدخل المستمرة في الشؤون الداخلية للبلدين، عبر شماعة حقوق الإنسان وشعارات الديمقراطية.وشرع البلدان في تعميق أواصر التعاون، اقتصادياً وعسكرياً؛ حيث تجري، منذ العام 2012، مناورات عسكرية مشتركة، وتدريبات برية وبحرية وجوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/تقارير-الصين-وأمريكا-يعقدان-محادثات-بالفيديو-بعد-نية-الأخيرة-رفع-الرسوم-الجمركية-عن-بكين-1064673203.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
بلينكن يلتقي نظيره الصيني خلال أيام على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين
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يعتزم وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، لقاء نظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي، هذا الأسبوع، في وقت تسعى فيه واشنطن لإثناء الصين عن تعميق علاقاتها مع روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن بلينكن سوف يسافر إلى بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 6 إلى 11 تموز/يوليو الجاري، حيث تعقد اجتماعات مجموعة العشرين يومي 7 و8 تموز/يوليو.
ومن المقرر أن يلتقي بلينكن وزير الخارجية الصيني على هامش الاجتماعات.
وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت، في 30 مارس/آذار الماضي، أن التعاون بين بكين وموسكو، ليس له حدود؛ وذلك في ظل استمرار الغرب بفرض عقوبات على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وافتتح أول جسر لطريق سريع فوق نهر آمور في 10 يونيو/حزيران، لربط روسيا بالصين المجاورة في الشرق الأقصى "بلاغوفيشّينسك-هيهي"، وهذا الطريق التاريخي هو الأول من نوعه بين الدولتين، وسيعمل على تعزيز العلاقة الاقتصادية بينهما.
ويأتي التقارب الروسي - الصيني كرد طبيعي على الإجراءات الغربية، ومحاولات التدخل المستمرة في الشؤون الداخلية للبلدين، عبر شماعة حقوق الإنسان وشعارات الديمقراطية.
وشرع البلدان في تعميق أواصر التعاون، اقتصادياً وعسكرياً؛ حيث تجري، منذ العام 2012، مناورات عسكرية مشتركة، وتدريبات برية وبحرية وجوية.