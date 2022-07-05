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https://arabic.sputniknews.com/20220705/بمناسبة-استقلال-الجزائر-ماكرون-يعرب-لتبون-رغبة-بلاده-في-تعزيز-العلاقات-1064653592.html
بمناسبة استقلال الجزائر.. ماكرون يعرب لتبون عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات
بمناسبة استقلال الجزائر.. ماكرون يعرب لتبون عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى "تعزيز العلاقات القوية بالفعل" بين فرنسا والجزائر ، وجاء ذلك في رسالة وجهها إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T01:09+0000
2022-07-05T01:10+0000
أخبار فرنسا
الجزائر
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الجزائر - سبوتنيك. وأعرب ماكرون في رسالة، نشرها موقع الإليزي "عن تمنياته بتعزيز العلاقات القوية بالفعل بين البلدين."وأكد ماكرون علاوة على ذلك "التزامه بمواصلة عملية الاعتراف بالحقيقة، والمصالحة بين ذاكرتي الشعبين الجزائري والفرنسي".وتستعد الجزائر للاحتفال غدا بالذكرى الستين للاستقلال، بحضور رؤساء خمسة دول، تونس، إثيوبيا، النيجر، الكونغو، فلسطين، وعدة قادة ومسؤولين من مختلف القارات، وسينظم بالمناسبة أول عرض عسكري لمختلف قوات الجيش الشعبي الوطني منذ سنة 1989.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/قصر-الإليزيه-يعلن-تشكيل-الحكومة-الفرنسية-الجديدة-تحت-قيادة-إليزابيت-بورن-1064612265.html
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أخبار فرنسا , الجزائر

بمناسبة استقلال الجزائر.. ماكرون يعرب لتبون عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات

01:09 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 01:10 GMT 05.07.2022)
© AP Photo / Lewis Jolyالانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022
الانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Lewis Joly
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دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى "تعزيز العلاقات القوية بالفعل" بين فرنسا والجزائر ، وجاء ذلك في رسالة وجهها إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر.
الجزائر - سبوتنيك. وأعرب ماكرون في رسالة، نشرها موقع الإليزي "عن تمنياته بتعزيز العلاقات القوية بالفعل بين البلدين."
وأكد ماكرون علاوة على ذلك "التزامه بمواصلة عملية الاعتراف بالحقيقة، والمصالحة بين ذاكرتي الشعبين الجزائري والفرنسي".
قصر الرئاسة الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
قصر الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة تحت قيادة إليزابيت بورن
أمس, 09:49 GMT
وتستعد الجزائر للاحتفال غدا بالذكرى الستين للاستقلال، بحضور رؤساء خمسة دول، تونس، إثيوبيا، النيجر، الكونغو، فلسطين، وعدة قادة ومسؤولين من مختلف القارات، وسينظم بالمناسبة أول عرض عسكري لمختلف قوات الجيش الشعبي الوطني منذ سنة 1989.
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