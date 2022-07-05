https://arabic.sputniknews.com/20220705/بن-زايد-يصدر-عفوا-عن-737-نزيلا-بالمؤسسات-العقابية-ويتكفل-بتسديد-ما-عليهم-من-غرامات-مالية--1064672493.html
بن زايد يصدر عفوا عن 737 نزيلا بالمؤسسات العقابية ويتكفل بتسديد ما عليهم من غرامات مالية
بن زايد يصدر عفوا عن 737 نزيلا بالمؤسسات العقابية ويتكفل بتسديد ما عليهم من غرامات مالية
أصدر الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا بالعفو عن نزلاء بالمؤسسات العقابية والإصلاحية في البلاد. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T11:46+0000
2022-07-05T11:46+0000
2022-07-05T11:46+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062251202_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_a860f1ba8acff782c5c384f4c69c0dca.png
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فقد شمل قرار العفو الذي أصدره بن زايد 737 نزيلا، كانت قد صدرت في حقهم أحكام قضائية مختلفة.وتضمن قرار العفو، الذي يأتي بمناسبة عيد الأضحى، تكفل بن زايد بتسديد الغرامات المالية التي تضمنتها الأحكام القضائية.يشار إلى أن من الأمورالمتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، صدور قرارات عفو دورية في مناسبات مختلفة عن نزلاء المؤسسات العقابية، لغعطائهم فرصة جديدة لبدء حياة أفضل.
https://arabic.sputniknews.com/20200724/الإمارات-الإفراج-عن-515-نزيلا-في-المنشآت-الإصلاحية-والعقابية-بمناسبة-عيد-الأضحى-1046094120.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062251202_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_8f2e98d7507b4c7f0f19c8fc1b88a9d9.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
بن زايد يصدر عفوا عن 737 نزيلا بالمؤسسات العقابية ويتكفل بتسديد ما عليهم من غرامات مالية
تابعنا عبر
أصدر الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا بالعفو عن نزلاء بالمؤسسات العقابية والإصلاحية في البلاد.
ووفقا لموقع الإمارات اليوم
، فقد شمل قرار العفو الذي أصدره بن زايد 737 نزيلا، كانت قد صدرت في حقهم أحكام قضائية مختلفة.
وتضمن قرار العفو، الذي يأتي بمناسبة عيد الأضحى، تكفل بن زايد بتسديد الغرامات المالية التي تضمنتها الأحكام القضائية.
يشار إلى أن من الأمورالمتبعة في دولة الإمارات العربية
المتحدة، صدور قرارات عفو دورية في مناسبات مختلفة عن نزلاء المؤسسات العقابية، لغعطائهم فرصة جديدة لبدء حياة أفضل.