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https://arabic.sputniknews.com/20220705/بن-زايد-يصدر-عفوا-عن-737-نزيلا-بالمؤسسات-العقابية-ويتكفل-بتسديد-ما-عليهم-من-غرامات-مالية--1064672493.html
بن زايد يصدر عفوا عن 737 نزيلا بالمؤسسات العقابية ويتكفل بتسديد ما عليهم من غرامات مالية
بن زايد يصدر عفوا عن 737 نزيلا بالمؤسسات العقابية ويتكفل بتسديد ما عليهم من غرامات مالية
أصدر الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا بالعفو عن نزلاء بالمؤسسات العقابية والإصلاحية في البلاد. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T11:46+0000
2022-07-05T11:46+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فقد شمل قرار العفو الذي أصدره بن زايد 737 نزيلا، كانت قد صدرت في حقهم أحكام قضائية مختلفة.وتضمن قرار العفو، الذي يأتي بمناسبة عيد الأضحى، تكفل بن زايد بتسديد الغرامات المالية التي تضمنتها الأحكام القضائية.يشار إلى أن من الأمورالمتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، صدور قرارات عفو دورية في مناسبات مختلفة عن نزلاء المؤسسات العقابية، لغعطائهم فرصة جديدة لبدء حياة أفضل.
https://arabic.sputniknews.com/20200724/الإمارات-الإفراج-عن-515-نزيلا-في-المنشآت-الإصلاحية-والعقابية-بمناسبة-عيد-الأضحى-1046094120.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

بن زايد يصدر عفوا عن 737 نزيلا بالمؤسسات العقابية ويتكفل بتسديد ما عليهم من غرامات مالية

11:46 GMT 05.07.2022
© Sputnikالشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي
الشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
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أصدر الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا بالعفو عن نزلاء بالمؤسسات العقابية والإصلاحية في البلاد.
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فقد شمل قرار العفو الذي أصدره بن زايد 737 نزيلا، كانت قد صدرت في حقهم أحكام قضائية مختلفة.
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2020
الإمارات: الإفراج عن 515 نزيلا في المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى
24 يوليو 2020, 15:30 GMT
وتضمن قرار العفو، الذي يأتي بمناسبة عيد الأضحى، تكفل بن زايد بتسديد الغرامات المالية التي تضمنتها الأحكام القضائية.
يشار إلى أن من الأمورالمتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، صدور قرارات عفو دورية في مناسبات مختلفة عن نزلاء المؤسسات العقابية، لغعطائهم فرصة جديدة لبدء حياة أفضل.
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