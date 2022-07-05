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https://arabic.sputniknews.com/20220705/بوشيلين-يعلن-عن-نقل-وحدات-باتجاه-دونيتسك-1064672762.html
بوشيلين يعلن عن نقل وحدات باتجاه دونيتسك
بوشيلين يعلن عن نقل وحدات باتجاه دونيتسك
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن وحدات الجمهورية الذين شاركوا في تحرير لوغانسك سيتم نقلهم لجبهة دونيتسك. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T11:49+0000
2022-07-05T11:49+0000
أخبار أوكرانيا
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وأضاف بوشلين: "لقد تم تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية في الوقت الحالي. يمكننا أن نقول بالفعل إن فيلقنا، الذي شارك في مساعدة إخواننا، ينتقل إلى اتجاه دونيتسك. كما سيتم نقل فيلق لوغانسك الثاني".هذا وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه تم تنفيذ عملية تحرير لوغانسك بنجاح.وقال شويغو خلال تقديمه التقرير للرئيس الروسي: "في غضون أسبوعين... بلغت خسائر الجيش الأوكراني... 196 دبابة وعربة مدرعة أخرى، 12 طائرة، مروحية واحدة، و69 طائرة مسيرة، و6 منظومات صواريخ بعيدة المدى".وقال بوتين: "الوحدات العسكرية، بما في ذلك وحدات "الشرق" و"الغرب"، يجب أن تنفذ مهامها وفق الخطط المعتمدة سابقاً. آمل أن يسير كل شيء على محاورهم بنفس الطريقة التي حدثت في لوغانسك".
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أخبار أوكرانيا

بوشيلين يعلن عن نقل وحدات باتجاه دونيتسك

11:49 GMT 05.07.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن وحدات الجمهورية الذين شاركوا في تحرير لوغانسك سيتم نقلهم لجبهة دونيتسك.
وأضاف بوشلين: "لقد تم تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية في الوقت الحالي. يمكننا أن نقول بالفعل إن فيلقنا، الذي شارك في مساعدة إخواننا، ينتقل إلى اتجاه دونيتسك. كما سيتم نقل فيلق لوغانسك الثاني".
هذا وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه تم تنفيذ عملية تحرير لوغانسك بنجاح.
وقال شويغو خلال تقديمه التقرير للرئيس الروسي: "في غضون أسبوعين... بلغت خسائر الجيش الأوكراني... 196 دبابة وعربة مدرعة أخرى، 12 طائرة، مروحية واحدة، و69 طائرة مسيرة، و6 منظومات صواريخ بعيدة المدى".
وقال بوتين: "الوحدات العسكرية، بما في ذلك وحدات "الشرق" و"الغرب"، يجب أن تنفذ مهامها وفق الخطط المعتمدة سابقاً. آمل أن يسير كل شيء على محاورهم بنفس الطريقة التي حدثت في لوغانسك".
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