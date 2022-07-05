https://arabic.sputniknews.com/20220705/بيسكوف-الجيش-الروسي-موجود-في-سوريا-بدعوة-من-السلطة-وواشنطن-ليس-لديها-مثل-هذه-الدعوة-1064675181.html
بيسكوف: الجيش الروسي موجود في سوريا بدعوة من السلطة وواشنطن ليس لديها مثل هذه الدعوة
بيسكوف: الجيش الروسي موجود في سوريا بدعوة من السلطة وواشنطن ليس لديها مثل هذه الدعوة
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هناك اختلاف جوهري في وجود الجيش الأمريكي والجيش الروسي في سوريا، مشيرا إلى أن القوات الروسية موجودة في البلاد... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T12:37+0000
2022-07-05T12:37+0000
2022-07-05T12:37+0000
روسيا
القوات المسلحة الروسية
أخبار سوريا اليوم
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وأجاب بيسكوف على سؤال الصحفيين حول زيادة التوتر بين الجيش الأمريكي والروسي في سوريا، قائلا "دعونا لا ننسى أنه بعد كل شيء، هناك فرق جوهري بين وجود الأمريكيين هناك (في سوريا - محرر) ووجودنا. بعد كل شيء، لدينا فرقتنا هناك بناء على الدعوة، بما يتفق بدقة مع القانون الدولي بدعوة من القيادة السورية "الأمريكيون ليس لديهم مثل هذه الدعوة. من المهم جدا أن نفهم هذا العنصر".وفي حديثه عن حقيقة زيادة التوتر بين الجيش الروسي والولايات المتحدة في سوريا، أشار بيسكوف إلى أنه من المناسب معرفة ذلك من الخبراء العسكريين في وزارة الدفاع الروسية.هذا وكشفت وسائل إعلام روسية، صباح أمس الاثنين، عن وصول قوات عسكرية تابعة لفرقة المظليين التابعة للجيش الروسي إلى شمال شرقي سوريا.ونشرت صفحة "النطاق الروسي" على منصة "تلغرام" معلومات عن نقل روسيا لفرقة المظليين إلى منطقة القامشلي في سوريا.وأرفقت الصفحة المعلومات بصور خاصة حصلت عليها وقالت بهذا الصدد: "وصلت قوات عسكرية مظلية روسية إلى منطقة القامشلي السورية، حيث شهدت الأجواء في تلك المنطقة نشاطا جويا من خلال هبوط طائرات نقل عسكرية روسية نقلت أكثر من 500 جندي مظلي روسي".وأضافت الصفحة: "وبحسب مصادر خاصة، يهدف وصول هذه الفرقة العسكرية لمواجهة العصابات المسلحة المدعومة من تركيا التي أعلنت في وقت سابق عن إطلاق عملية عسكرية شمالي سوريا".وتعمل القوات الروسية على تخفيض التصعيد المرتفع على طول الحدود السورية - التركية، خصوصاً بعد التصريحات المتتالية للقيادة التركية بشن عملية عسكرية ضد مواقع قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات المسلحة الروسية, أخبار سوريا اليوم
بيسكوف: الجيش الروسي موجود في سوريا بدعوة من السلطة وواشنطن ليس لديها مثل هذه الدعوة
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هناك اختلاف جوهري في وجود الجيش الأمريكي والجيش الروسي في سوريا، مشيرا إلى أن القوات الروسية موجودة في البلاد بدعوة من القيادة السورية، فيما لا يملك الأمريكيون مثل هذه الدعوة.
وأجاب بيسكوف على سؤال الصحفيين حول زيادة التوتر بين الجيش الأمريكي والروسي في سوريا، قائلا "دعونا لا ننسى أنه بعد كل شيء، هناك فرق جوهري بين وجود الأمريكيين هناك (في سوريا - محرر) ووجودنا. بعد كل شيء، لدينا فرقتنا هناك بناء على الدعوة، بما يتفق بدقة مع القانون الدولي بدعوة من القيادة السورية "الأمريكيون ليس لديهم مثل هذه الدعوة. من المهم جدا أن نفهم هذا العنصر".
وفي حديثه عن حقيقة زيادة التوتر بين الجيش الروسي والولايات المتحدة في سوريا، أشار بيسكوف إلى أنه من المناسب معرفة ذلك من الخبراء العسكريين في وزارة الدفاع الروسية.
هذا وكشفت وسائل إعلام روسية، صباح أمس الاثنين، عن وصول قوات عسكرية تابعة لفرقة المظليين التابعة للجيش الروسي إلى شمال شرقي سوريا.
ونشرت صفحة "النطاق الروسي"
على منصة "تلغرام" معلومات عن نقل روسيا لفرقة المظليين إلى منطقة القامشلي في سوريا.
وأرفقت الصفحة المعلومات بصور خاصة حصلت عليها وقالت بهذا الصدد: "وصلت قوات عسكرية مظلية روسية إلى منطقة القامشلي السورية، حيث شهدت الأجواء في تلك المنطقة نشاطا جويا من خلال هبوط طائرات نقل عسكرية روسية نقلت أكثر من 500 جندي مظلي روسي".
وأضافت الصفحة: "وبحسب مصادر خاصة، يهدف وصول هذه الفرقة العسكرية لمواجهة العصابات المسلحة المدعومة من تركيا التي أعلنت في وقت سابق عن إطلاق عملية عسكرية شمالي سوريا".
وتعمل القوات الروسية
على تخفيض التصعيد المرتفع على طول الحدود السورية - التركية، خصوصاً بعد التصريحات المتتالية للقيادة التركية بشن عملية عسكرية ضد مواقع قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي.