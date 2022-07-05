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https://arabic.sputniknews.com/20220705/بيسكوف-ينفي-المزاعم-القائلة-بأن-رئيس-الصين-رفض-القدوم-إلى-روسيا-1064666882.html
بيسكوف ينفي المزاعم القائلة بأن رئيس الصين رفض القدوم إلى روسيا
بيسكوف ينفي المزاعم القائلة بأن رئيس الصين رفض القدوم إلى روسيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن التقارير الإعلامية حول رفض الرئيس الصيني شي جين بينغ القدوم إلى روسيا غير صحيحة، وإذا سمحت تخفيف القيود... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:26+0000
2022-07-05T09:26+0000
روسيا
الصين
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وقال: "لا. هذا ليس كذلك. هذا غير صحيح على الإطلاق. الحقيقة هي أن بعض القيود المفروضة على فيروس كورونا مستمرة في الصين، وهذا أمر طبيعي تمامًا، ويجب التعامل مع هذا بفهم، يوجد لدى بوتين دعوة لزيارة الصين. ولدى جين بينغ دعوة لزيارة روسيا. وإذا سمحت تخفيفات القيود بهذا، فستتم جميع الزيارات".في وقت سابق ، ذكرت وسائل الإعلام أن الرئيس الصيني رفض دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا بسبب جائحة فيروس كورونا.
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روسيا, الصين

بيسكوف ينفي المزاعم القائلة بأن رئيس الصين رفض القدوم إلى روسيا

09:26 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن التقارير الإعلامية حول رفض الرئيس الصيني شي جين بينغ القدوم إلى روسيا غير صحيحة، وإذا سمحت تخفيف القيود المفروضة على كوفيد-19في الصين، سيتم إجراء جميع الزيارات.
وقال: "لا. هذا ليس كذلك. هذا غير صحيح على الإطلاق. الحقيقة هي أن بعض القيود المفروضة على فيروس كورونا مستمرة في الصين، وهذا أمر طبيعي تمامًا، ويجب التعامل مع هذا بفهم، يوجد لدى بوتين دعوة لزيارة الصين. ولدى جين بينغ دعوة لزيارة روسيا. وإذا سمحت تخفيفات القيود بهذا، فستتم جميع الزيارات".
في وقت سابق ، ذكرت وسائل الإعلام أن الرئيس الصيني رفض دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا بسبب جائحة فيروس كورونا.
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