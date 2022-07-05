https://arabic.sputniknews.com/20220705/تبون-يعلن-موعد-فتح-الحدود-البرية-مع-تونس-أمام-المسافرين-1064698419.html
تبون يعلن موعد فتح الحدود البرية مع تونس أمام المسافرين
تبون يعلن موعد فتح الحدود البرية مع تونس أمام المسافرين
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، موعد فتح حدود بلاده البرية مع تونس أمام حركة المسافرين بعد إغلاق أكثر من عامين. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T19:31+0000
2022-07-05T19:31+0000
2022-07-05T19:31+0000
أخبار تونس اليوم
الجزائر
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جاء هذا في تصريحات لتبون نشرتها صفحة الرئاسة الجزائرية على حسابها بموقع "فيسبوك".وقال الرئيس الجزائر إنه "تقرر فتح الحدود البرية أمام حركة السيارات والمسافرين ابتداء من 15 يوليو/ تموز الجاري".أوضح أن فتح الحدود هو قرار مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يزور الجزائر منذ يوم الاثنين للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد.وكانت الحدود البرية بين الجزائر وتونس أغلقت في فبراير/ شباط 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا.وفي مايو/ أيار الماضي أعلنت الجزائر فتحها فقط أمام حركة نقل البضائع بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211020/مصدر-لسبوتنيك-الجزائر-تتوجه-لفتح-حدودها-البرية-مع-تونس-قريبا-1050489295.html
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أخبار تونس اليوم, الجزائر
تبون يعلن موعد فتح الحدود البرية مع تونس أمام المسافرين
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، موعد فتح حدود بلاده البرية مع تونس أمام حركة المسافرين بعد إغلاق أكثر من عامين.
جاء هذا في تصريحات لتبون نشرتها صفحة الرئاسة الجزائرية على حسابها بموقع "فيسبوك".
20 أكتوبر 2021, 14:27 GMT
وقال الرئيس الجزائر إنه "تقرر فتح الحدود البرية
أمام حركة السيارات والمسافرين ابتداء من 15 يوليو/ تموز الجاري".
أوضح أن فتح الحدود هو قرار مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يزور الجزائر منذ يوم الاثنين للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد.
وكانت الحدود البرية بين الجزائر وتونس أغلقت في فبراير/ شباط 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وفي مايو/ أيار الماضي أعلنت الجزائر فتحها فقط أمام حركة نقل البضائع بين البلدين.