تحرير كامل أراضي لوغانسك... بريطانيا تحاول التواجد في البحر الأسود... الاحتجاجات تتواصل في السودان
06:42 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 06:47 GMT 05.07.2022)
تحرير كامل أراضي لوغانسك.. بريطانيا تحاول التواجد في البحر الأسود.. الاحتجاجات تتواصل في السودان
وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، روسيا تقول إن بريطانيا تتذرع لإيجاد مدخل لتواجدها في البحر الأسود والإشراف على نقل الحبوب، الاحتجاجات تتواصل في السودان وجهود إقليمية ودولية لجمع الأطراف للحوار.
وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وذلك بعد السيطرة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.
وقالت الوزرارة في بيان إن الوزير سيرغي شويغو أبلغ القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير أراضي لوغانسك.
وأشار وزير الدفاع إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، فرضت وحدات الجيش الروسي بالتعاون مع فصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، سيطرتها كاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة. وبلغت مساحة الأراضي التي تم تحريرها 182 كيلومتر مربع.
وقال مدير مركز آسيا للدراسات والخبير في الشأن الروسي، أحمد مصطفى، إن "منطقة دونباس ذات أهمية استراتيجية، وكانت تسمى تفاحة أوكرانيا حيث توجد بها أراضي زراعية خصبة، وأكبر مزارع للقمح، وأكبر مناجم للحديد والصلب، بالإضافة إلى انها تؤمن الحدود الغربية لروسيا باتجاه أوروبا، ويعد الحصول على هذه المنطقة الاستراتيجية هزيمة للناتو، وقد حصلت روسيا على ما تريد بالسيطرة على هذا الإقليم".
وأكد الخبير أن "العالم أدرك أن روسيا ليست في وضع دول الدرجة الثانية، خاصة أنها نجحت في عملية الخداع الاستراتيجي، وزودت مراكز الأبحاث الأوروبية بمعطيات لا تخدم أهدافهم، كما أن بوتين اتبع في هذه العملية العسكرية الخاصة في دونباس استراتيجية ملكة النحل حيث نجح في جمع المرتزقة والقوات المعادية في شرق أوكرانيا وقضى عيلهم، ورأينا ما حدث في آزوفستال ونجاحات القوات الشيشانية بقيادة قديروف" مؤكدا أن هناك "انعدام رؤية لدي الغرب بشأن التغيرات التي ستحدث في النظام العالمي الجديد الذي ستتحكم به روسيا والصين، والذي قد ينطلق من هذه العشرية أو العشرية المقبلة".
روسيا تقول إن بريطانيا تتذرع لإيجاد مدخل لتواجدها في البحر الأسود والإشراف على نقل الحبوب
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بريطانيا تحاول إيجاد ذرائع لإدخال أسطولها إلى البحر الأسود، لتصبح جهة تشرف على كافة عمليات نقل الحبوب من الموانئ التي لغمت أوكرانيا المياه حولها.
وأكد لافروف في لقاء تلفزيوني على أن الغرب يستخدم أزمة الغذاء لأغراض متنوعة، وليس فقط في مجال الدعاية وتبييض وجه أوكرانيا، رغبة منهم في تحميل روسيا المسؤولية عن كل الأحداث، مشيرا إلى أن الغرض من تصريحات المسؤولين البريطانيين تهيئة الظروف وإيجاد ذرائع للبحرية الملكية للتسلل إلى البحر الأسود والبدء في إدارة جميع عمليات نقل الحبوب من تلك الموانئ.
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من خطر أزمة الغذاء في العالم بسبب نقص الحبوب، وفي ظل عراقيل وضعتها سلطات كييف أمام تصدير الحبوب.
وقال الباحث الاستراتيجي، آصف ملحم، إن "تصريح بريطانيا بشأن إرسال سفن للبحر الأسود هو نوع من الاستعراض، حيث تعلم بريطانيا والولايات المتحدة جيدا أن مزيدا من الاستفزاز لروسيا يعني حربا عالمية ثالثة ستكون مدمرة للجميع".
واعتبر أن "حجة الغرب بأن البحر الأسود غير آمن، قابلتها روسيا بالانسحاب من جزيرة الثعبان لتسهيل نقل السفن عبر البحر الأسود، وأيضا لسحب هذه الذريعة من يد الغرب، مع العلم أن هناك طرق كثيرة لنقل الحبوب، وهناك خط تهريب من ميناء أوديسا عبر رومانيا، وعلى هذا يبدو الأمر مجرد ألاعيب واستغلال للظرف الراهن".
وأكد ملحم أن "جونسون يستغل الحرب الروسية لتحسين صورته في بريطانيا، ويحاول أيضا لمواجهة أوروبا التي كانت القوى الكبرى فيها تسعى للتهدئة، لكنه يدفع دائما باتجاه التصعيد"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة ومنظمة الزراعة والأغذية تحاولان معالجة الأزمة، وقد أعلنت روسيا استعدادها لمعالجة تصدير الحبوب وإعطاء كافة التسهيلات الممكنة، وأغلب الظن سيتم التوصل لحل الأزمة لأن المتضرر من أزمة الغذاء ليس أوروبا بل الدول الفقيرة".
الاحتجاجات تتواصل في السودان وجهود إقليمية ودولية لجمع الأطراف للحوار
تتواصل الاحتجاجات في السودان لليوم الخامس على التوالي مطالبة بالحكم المدني.
وشهدت العاصمة الخرطوم أحداث دموية نهاية الأسبوع الماضي بعد مقتل تسعة متظاهرين، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على السيطرة على السلطة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية.
من جهتها، أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قمع المتظاهرين، وطالبت بـ"تحقيق مستقل".
وتمارس الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف بـ"الآلية الثلاثية"، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين، إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.
وقال رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان ميرغني إن "الاحتجاجات مستمرة منذ العام الماضي ولم تتوقف إلى أن وصلت ذروتها في الثلاثين من يونيو في الذكرى الثالثة للحشود الكبيرة التي خرجت إلى الشارع، وحتى الآن هناك ثلاثة اعتصامات كبرى وستبقى قائمة".
وأوضح أن "الأمر وصل مرحلة المواجهة السافرة والمفتوحة بين المحتجين والقائمين على الحكم، وعلى الرغم من أن الموجة الأخيرة من الحراك الثوري سبقتها مباحثات سلمية برعاية الآلية الثلاثية وبتدخل دولي مباشر، لكن الأمر وصل لمواجهة مفتوحة، حيث هناك إعلاء للحراك الثوري تواجهه الحكومة بمحاولة الكسر عبر إجراءات أمنية، وقد تحول إلى مواجهة لا يمكن التنبؤ بنتيجتها، حيث إن الوضع غير واضح وموازين القوى غير واضحة والأطراف الدولية التي كانت تتدخل لإيجاد تسويات سياسية توقفت".
وأشار ميرغني إلى أن "العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة كان لديها مصداقية في البداية، وكان يمكن ان تصل إلى حلول، لكن دخول الاتحاد الأفريقي على خط الوساطة جعل هناك الكثير من التضارب بما أضعف تأثير وساطة جميع الأطراف وتقديري أنها في طريقها للفشل".