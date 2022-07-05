https://arabic.sputniknews.com/20220705/تحرير-كامل-أراضي-لوغانسك-بريطانيا-تحاول-التواجد-في-البحر-الأسود-الاحتجاجات-تتواصل-في-السودان--1064656739.html

تحرير كامل أراضي لوغانسك... بريطانيا تحاول التواجد في البحر الأسود... الاحتجاجات تتواصل في السودان

تحرير كامل أراضي لوغانسك... بريطانيا تحاول التواجد في البحر الأسود... الاحتجاجات تتواصل في السودان

وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، روسيا تقول إن بريطانيا تتذرع لإيجاد مدخل لتواجدها في البحر الأسود والإشراف على نقل الحبوب،... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T06:42+0000

2022-07-05T06:42+0000

2022-07-05T06:47+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064656270_46:0:1290:700_1920x0_80_0_0_8ee892b69fb85860817d81316d8c9fb7.png

تحرير كامل أراضي لوغانسك.. بريطانيا تحاول التواجد في البحر الأسود.. الاحتجاجات تتواصل في السودان تحرير كامل أراضي لوغانسك.. بريطانيا تحاول التواجد في البحر الأسود.. الاحتجاجات تتواصل في السودان

وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وذلك بعد السيطرة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.وقالت الوزرارة في بيان إن الوزير سيرغي شويغو أبلغ القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير أراضي لوغانسك.وأشار وزير الدفاع إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، فرضت وحدات الجيش الروسي بالتعاون مع فصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، سيطرتها كاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة. وبلغت مساحة الأراضي التي تم تحريرها 182 كيلومتر مربع.وأكد الخبير أن "العالم أدرك أن روسيا ليست في وضع دول الدرجة الثانية، خاصة أنها نجحت في عملية الخداع الاستراتيجي، وزودت مراكز الأبحاث الأوروبية بمعطيات لا تخدم أهدافهم، كما أن بوتين اتبع في هذه العملية العسكرية الخاصة في دونباس استراتيجية ملكة النحل حيث نجح في جمع المرتزقة والقوات المعادية في شرق أوكرانيا وقضى عيلهم، ورأينا ما حدث في آزوفستال ونجاحات القوات الشيشانية بقيادة قديروف" مؤكدا أن هناك "انعدام رؤية لدي الغرب بشأن التغيرات التي ستحدث في النظام العالمي الجديد الذي ستتحكم به روسيا والصين، والذي قد ينطلق من هذه العشرية أو العشرية المقبلة".روسيا تقول إن بريطانيا تتذرع لإيجاد مدخل لتواجدها في البحر الأسود والإشراف على نقل الحبوبقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بريطانيا تحاول إيجاد ذرائع لإدخال أسطولها إلى البحر الأسود، لتصبح جهة تشرف على كافة عمليات نقل الحبوب من الموانئ التي لغمت أوكرانيا المياه حولها.وأكد لافروف في لقاء تلفزيوني على أن الغرب يستخدم أزمة الغذاء لأغراض متنوعة، وليس فقط في مجال الدعاية وتبييض وجه أوكرانيا، رغبة منهم في تحميل روسيا المسؤولية عن كل الأحداث، مشيرا إلى أن الغرض من تصريحات المسؤولين البريطانيين تهيئة الظروف وإيجاد ذرائع للبحرية الملكية للتسلل إلى البحر الأسود والبدء في إدارة جميع عمليات نقل الحبوب من تلك الموانئ.يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من خطر أزمة الغذاء في العالم بسبب نقص الحبوب، وفي ظل عراقيل وضعتها سلطات كييف أمام تصدير الحبوب.واعتبر أن "حجة الغرب بأن البحر الأسود غير آمن، قابلتها روسيا بالانسحاب من جزيرة الثعبان لتسهيل نقل السفن عبر البحر الأسود، وأيضا لسحب هذه الذريعة من يد الغرب، مع العلم أن هناك طرق كثيرة لنقل الحبوب، وهناك خط تهريب من ميناء أوديسا عبر رومانيا، وعلى هذا يبدو الأمر مجرد ألاعيب واستغلال للظرف الراهن".الاحتجاجات تتواصل في السودان وجهود إقليمية ودولية لجمع الأطراف للحوارتتواصل الاحتجاجات في السودان لليوم الخامس على التوالي مطالبة بالحكم المدني.وشهدت العاصمة الخرطوم أحداث دموية نهاية الأسبوع الماضي بعد مقتل تسعة متظاهرين، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على السيطرة على السلطة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية.من جهتها، أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قمع المتظاهرين، وطالبت بـ"تحقيق مستقل".وتمارس الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف بـ"الآلية الثلاثية"، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين، إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.وأوضح أن "الأمر وصل مرحلة المواجهة السافرة والمفتوحة بين المحتجين والقائمين على الحكم، وعلى الرغم من أن الموجة الأخيرة من الحراك الثوري سبقتها مباحثات سلمية برعاية الآلية الثلاثية وبتدخل دولي مباشر، لكن الأمر وصل لمواجهة مفتوحة، حيث هناك إعلاء للحراك الثوري تواجهه الحكومة بمحاولة الكسر عبر إجراءات أمنية، وقد تحول إلى مواجهة لا يمكن التنبؤ بنتيجتها، حيث إن الوضع غير واضح وموازين القوى غير واضحة والأطراف الدولية التي كانت تتدخل لإيجاد تسويات سياسية توقفت".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, عالم سبوتنيك, аудио